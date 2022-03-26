https://ria.ru/20220326/samolet-1780251764.html

Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими

Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими - РИА Новости, 26.03.2022

Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими

Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:21

2022-03-26T17:21

2022-03-26T19:43

в мире

китай

гуанси-чжуанский автономный район

china eastern airlines

boeing 737

гуанчжоу

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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян."С прискорбием сообщаем, что все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — отметил он.Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту упавшего самолета.Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.

https://ria.ru/20220325/aviakatastrofa-1780054471.html

https://ria.ru/20220326/aviakatastrofa-1780229582.html

китай

гуанси-чжуанский автономный район

гуанчжоу

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район, china eastern airlines, boeing 737, гуанчжоу