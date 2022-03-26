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Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими - РИА Новости, 26.03.2022
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Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими
Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими - РИА Новости, 26.03.2022
Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими
Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:21
2022-03-26T19:43
в мире
китай
гуанси-чжуанский автономный район
china eastern airlines
boeing 737
гуанчжоу
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ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян."С прискорбием сообщаем, что все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — отметил он.Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту упавшего самолета.Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.
https://ria.ru/20220325/aviakatastrofa-1780054471.html
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китай
гуанси-чжуанский автономный район
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в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район, china eastern airlines, boeing 737, гуанчжоу
17:21 26.03.2022 (обновлено: 19:43 26.03.2022)
 
Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими

Всех пассажиров и членов экипажа разбившегося в Китае Boeing 737 признали погибшими

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПоисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян.
"С прискорбием сообщаем, что все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — отметил он.
Обломки самолета Boeing 737-800 China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 13:43
Разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал сигнала тревоги
Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.
Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту упавшего самолета.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 13:15
В Китае не нашли следов взрывчатки на месте крушения Boeing 737
 
В миреКитайГуанси-Чжуанский автономный районChina Eastern AirlinesBoeing 737Гуанчжоу
 
 
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