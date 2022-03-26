17:21 26.03.2022 (обновлено: 19:43 26.03.2022)
Всех пассажиров и экипаж разбившегося в Китае Boeing признали погибшими
Всех пассажиров и членов экипажа разбившегося в Китае Boeing 737 признали погибшими
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПоисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
Поисково-спасательные работы на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 авиакомпании China Eastern Airlines
ПЕКИН, 26 мар — РИА Новости. Все находившиеся на борту разбившегося в Китае Boeing 737 признаны погибшими, заявил замглавы Управления гражданской авиации Китая Ху Чжэньцзян.
"С прискорбием сообщаем, что все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли", — отметил он.
25 марта, 13:43Разбившийся в Китае Boeing 737 не подавал сигнала тревоги
Он попросил почтить память жертв катастрофы минутой молчания.
Специалисты уже смогли идентифицировать по ДНК 120 человек, находившихся на борту упавшего самолета.
Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, 21 марта потерпел крушение в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая.
Возможные причины крушения лайнера, который использовался с 2015 года, пока не называются. В среду на месте крушения самолета нашли один "черный ящик", который фиксировал переговоры в кабине пилотов, его направили в Пекин.