https://ria.ru/20220326/rubl-1780188274.html
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль - РИА Новости, 26.03.2022
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль
Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:15
2022-03-26T03:15
2022-03-26T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
рубль
центральный банк рф (цб рф)
андрей маслов
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, укреплению рубля будет способствовать определенная нормализация обстановки, успешные переговоры и окончание спецоперации на Украине. Тогда торговля ресурсами за российскую валюту окажется успешной.Но есть шанс, что ЕС и прочие “недружественные” страны предпочтут ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков, уверен Маслов.
https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, украина, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей маслов
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль
Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков