https://ria.ru/20220326/rubl-1780188274.html

Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль

Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль - РИА Новости, 26.03.2022

Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль

Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T03:15

2022-03-26T03:15

2022-03-26T03:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

украина

рубль

центральный банк рф (цб рф)

андрей маслов

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, укреплению рубля будет способствовать определенная нормализация обстановки, успешные переговоры и окончание спецоперации на Украине. Тогда торговля ресурсами за российскую валюту окажется успешной.Но есть шанс, что ЕС и прочие “недружественные” страны предпочтут ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков, уверен Маслов.

https://ria.ru/20220325/dollar-1779968338.html

россия

украина

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2022

Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

экономика, россия, украина, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей маслов