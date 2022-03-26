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Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль - РИА Новости, 26.03.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220326/rubl-1780188274.html
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль - РИА Новости, 26.03.2022
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль
Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T03:15
2022-03-26T03:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
украина
рубль
центральный банк рф (цб рф)
андрей маслов
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.По его словам, укреплению рубля будет способствовать определенная нормализация обстановки, успешные переговоры и окончание спецоперации на Украине. Тогда торговля ресурсами за российскую валюту окажется успешной.Но есть шанс, что ЕС и прочие “недружественные” страны предпочтут ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков, уверен Маслов.
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экономика, россия, украина, рубль, центральный банк рф (цб рф), андрей маслов
03:15 26.03.2022
 
Россиян предупредили о рисках, которые поджидают рубль

Аналитик Маслов: ЕС может ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДенежные купюры номиналом 2000 рублей
Денежные купюры номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Прежде всего, риском для рубля остается геополитика и развитие ситуации вокруг Украины. В случае дальнейшей эскалации и введения новых санкций российская валюта продолжит падать, рассказал агентству “Прайм” аналитик ФГ “Финам” Андрей Маслов.
“Кроме того, стоит понимать, что сейчас в некотором роде уже происходит формирование разных валютных курсов: внутреннего (контролируемого ЦБ) и внешнего (торги на форекс)”, — считает он.
По его словам, укреплению рубля будет способствовать определенная нормализация обстановки, успешные переговоры и окончание спецоперации на Украине. Тогда торговля ресурсами за российскую валюту окажется успешной.
Но есть шанс, что ЕС и прочие “недружественные” страны предпочтут ускорить переход на нефть и газ от других поставщиков, уверен Маслов.
Электронное табло со знаком доллара - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Названа точка отсчета конца "эпохи доллара"
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияУкраинаРубльЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Андрей Маслов
 
 
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