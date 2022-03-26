https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html

В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя

В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022

В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя

Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:47

2022-03-26T22:47

2022-03-26T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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луганская народная республика

сцкк

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ситуация в днр и лнр

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении 12 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя, все пострадавшие доставлены в больницы.Ранее днем в субботу представительство ДНР в СЦКК информировало, что 12 мирных жителей, в том числе четверо детей, получили ранения на ранее освобожденной части Мариуполя при обстреле."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 12 мирных жителей с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что самыми молодыми среди группы раненных стали два жителя 2003 года рождения. Детей среди пострадавших нет.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.

https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

мариуполь

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, луганская народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мариуполь