В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя
Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя
Боец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении 12 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя, все пострадавшие доставлены в больницы.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 12 мирных жителей с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что самыми молодыми среди группы раненных стали два жителя 2003 года рождения. Детей среди пострадавших нет.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
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