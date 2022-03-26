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В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/raneniya-1780284290.html
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя - РИА Новости, 26.03.2022
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя
Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:47
2022-03-26T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
луганская народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении 12 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя, все пострадавшие доставлены в больницы.Ранее днем в субботу представительство ДНР в СЦКК информировало, что 12 мирных жителей, в том числе четверо детей, получили ранения на ранее освобожденной части Мариуполя при обстреле."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 12 мирных жителей с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что самыми молодыми среди группы раненных стали два жителя 2003 года рождения. Детей среди пострадавших нет.Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, россия, луганская народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр, донецкая народная республика, мариуполь
22:47 26.03.2022
 
В ДНР сообщили о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о ранении 12 жителей в освобожденной части Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя
Боец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Боец Народной милиции ДНР в здании терминала освобожденного аэропорта Мариуполя
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) вечером в субботу заявило о ранении 12 мирных жителей на освобожденной части Мариуполя, все пострадавшие доставлены в больницы.
Ранее днем в субботу представительство ДНР в СЦКК информировало, что 12 мирных жителей, в том числе четверо детей, получили ранения на ранее освобожденной части Мариуполя при обстреле.
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 12 мирных жителей с ранее освобожденной части населенного пункта Мариуполь. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения республики, где им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в Telegram-канале представительства. Отмечается, что самыми молодыми среди группы раненных стали два жителя 2003 года рождения. Детей среди пострадавших нет.
Двадцать первого февраля Россия признала ДНР и ЛНР, еще в 2014 году провозгласившие независимость от Киева, а 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ходе боевых действий силы ДНР при поддержке российской армии заняли целый ряд населенных пунктов в границах бывшей Донецкой области, в том числе стратегически важный райцентр Волноваха между Донецком и Мариуполем. В самом Мариуполе, крупнейшем городе на побережье Азовского моря, с начала марта идут бои с украинскими войсками. Речь идет в том числе о националистическом полке "Азов", против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЛуганская Народная РеспубликаСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
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