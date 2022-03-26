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СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела"

СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела" - РИА Новости, 26.03.2022

СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела"

Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что в эту страну из ФРГ прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и сто... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:41

2022-03-26T00:41

2022-03-26T07:28

в мире

владимир путин

олаф шольц

украина

россия

вооруженные силы рф

берлин (город)

германия

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БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что в эту страну из ФРГ прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и сто пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.Также в зону боевых действий на Украину доставили 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет "Стрела" из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву дальнейшие поставки вооружения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220325/pomosch-1780171994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, россия, вооруженные силы рф, берлин (город), германия