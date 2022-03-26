Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела" - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/rakety-1780188636.html
СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела"
СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела" - РИА Новости, 26.03.2022
СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела"
Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что в эту страну из ФРГ прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и сто... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:41
2022-03-26T07:28
в мире
владимир путин
олаф шольц
украина
россия
вооруженные силы рф
берлин (город)
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779065062_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0929a8e6fe516c20e71b7fa3bcec6b99.jpg
БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что в эту страну из ФРГ прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и сто пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.Также в зону боевых действий на Украину доставили 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет "Стрела" из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву дальнейшие поставки вооружения.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
https://ria.ru/20220325/pomosch-1780171994.html
украина
россия
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/13/1779065062_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_1683c691f6306a3bf5559fccb70d9928.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, олаф шольц, украина, россия, вооруженные силы рф, берлин (город), германия
00:41 26.03.2022 (обновлено: 07:28 26.03.2022)
 
СМИ: Германия доставила на Украину полторы тысячи ракет "Стрела"

Dpa: Германия доставила на Украину 1,5 тысячи ракет "Стрела" и 100 пулеметов MG3

© REUTERS / Roman BalukЧлены территориальной обороны во Львове, Украина
Члены территориальной обороны во Львове, Украина - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Roman Baluk
Члены территориальной обороны во Львове, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 мар — РИА Новости. Агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах Украины сообщает, что в эту страну из ФРГ прибыли 1,5 тысячи зенитных ракет "Стрела" и сто пулеметов MG3, а также восемь миллионов патронов для пистолетов.
Также в зону боевых действий на Украину доставили 350 тысяч продуктовых пайков, 50 медицинских транспортных средств и медицинские материалы. Ранее Украина получила из Германии 500 зенитных ракет "Стрела" из сохранившихся запасов Национальной народной армии ГДР.
Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал Киеву дальнейшие поставки вооружения.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Погрузка военной помощи для Украины в США - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
Вчера, 21:21
США доставили Украине первую партию военной помощи
 
В миреВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаРоссияВооруженные силы РФБерлин (город)Германия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала