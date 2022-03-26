https://ria.ru/20220326/putevki-1780228327.html
Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок
Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок - РИА Новости, 26.03.2022
Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок
Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки, не более 20 тысяч рублей за одну, соответствующие поручения... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T13:02
2022-03-26T13:02
2022-03-26T13:03
россия
общество
экономика
владимир путин
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки, не более 20 тысяч рублей за одну, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 30 марта.
https://ria.ru/20211109/keshbek-1758305201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, экономика, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин
13:02 26.03.2022 (обновлено: 13:03 26.03.2022)
Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок
Путин поручил правительству обеспечить возмещение 50 процентов трат на детские путевки