https://ria.ru/20220326/putevki-1780228327.html

Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок

Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок - РИА Новости, 26.03.2022

Правительство обеспечит возмещение половины стоимости детских путевок

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки, не более 20 тысяч рублей за одну, соответствующие поручения... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:02

2022-03-26T13:02

2022-03-26T13:03

россия

общество

экономика

владимир путин

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить возмещение 50% трат на детские путевки, не более 20 тысяч рублей за одну, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ... обеспечить возмещение всем гражданам, приобретающим с 1 апреля 2022 года путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, 50 процентов стоимости туристского продукта, предоставляемого начиная с 1 мая 2022 года, но не более 20 тысяч рублей за один туристский продукт", - говорится в сообщении.Срок исполнения поручения - 30 марта.

https://ria.ru/20211109/keshbek-1758305201.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, экономика, владимир путин, правительство рф, михаил мишустин