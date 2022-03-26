https://ria.ru/20220326/pushilin-1780281443.html

Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла

Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла - РИА Новости, 26.03.2022

Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла, сейчас идёт донабор резервов. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:14

2022-03-26T22:14

2022-03-26T22:15

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луганская народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла, сейчас идёт донабор резервов."Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла, сейчас идёт донабор резервов", - сказал он в программе "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, какой сейчас мобилизационный статус в республике."Есть понимание, что необходимы, скажем так, контроль дорог и прочего, то есть резервы, не более того. Остальная концентрация населения уже сейчас идёт на выстраивание мирной жизни", - добавил Пушилин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html

https://ria.ru/20220323/ukraina-1779572586.html

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин