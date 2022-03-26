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Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла - РИА Новости, 26.03.2022
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Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла
Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла - РИА Новости, 26.03.2022
Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла
Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла, сейчас идёт донабор резервов. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:14
2022-03-26T22:15
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла, сейчас идёт донабор резервов."Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла, сейчас идёт донабор резервов", - сказал он в программе "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, какой сейчас мобилизационный статус в республике."Есть понимание, что необходимы, скажем так, контроль дорог и прочего, то есть резервы, не более того. Остальная концентрация населения уже сейчас идёт на выстраивание мирной жизни", - добавил Пушилин.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/mariupol-1780073791.html
https://ria.ru/20220323/ukraina-1779572586.html
россия
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, денис пушилин
22:14 26.03.2022 (обновлено: 22:15 26.03.2022)
 
Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации в ДНР прошла

Глава ДНР Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ДНР Денис Пушилин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что активная фаза мобилизации прошла, сейчас идёт донабор резервов.
"Активная фаза, как таковая, прошла, давно прошла, сейчас идёт донабор резервов", - сказал он в программе "Соловьев Live", отвечая на вопрос о том, какой сейчас мобилизационный статус в республике.
“Все настолько осточертело” – житель Мариуполя об обстановке в городе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
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Пушилин рассказал об обстановке в Мариуполе
"Есть понимание, что необходимы, скажем так, контроль дорог и прочего, то есть резервы, не более того. Остальная концентрация населения уже сейчас идёт на выстраивание мирной жизни", - добавил Пушилин.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 10:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинские войска лишены возможности проводить ротацию, заявил Пушилин
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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