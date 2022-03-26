https://ria.ru/20220326/prokuratura-1780234591.html

В Иваново прокуратура начала проверку после падения наледи на ребенка

В Иваново прокуратура начала проверку после падения наледи на ребенка - РИА Новости, 26.03.2022

В Иваново прокуратура начала проверку после падения наледи на ребенка

Ивановская прокуратура начала проверку после травмирования 11-летнего мальчика из-за схода наледи с крыши дома, сообщили журналистам в ведомстве. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:13

2022-03-26T14:13

2022-03-26T14:13

происшествия

иваново

ивановская область

россия

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РЯЗАНЬ, 26 мар - РИА Новости. Ивановская прокуратура начала проверку после травмирования 11-летнего мальчика из-за схода наледи с крыши дома, сообщили журналистам в ведомстве."Прокуратурой Октябрьского района города Иваново по поручению прокуратуры области начата проверка в связи с получением ребенком травм вследствие схода наледи с кровли многоквартирного дома", - говорится в сообщении.Уточняется, что происшествие случилось в субботу, травмы получил 11-летний мальчик, который доставлен в детскую областную клиническую больницу.Проверка проводится в отношении управляющей компании ООО "УК (МР Сервис)", осуществляющей содержание общего имущества многоквартирного дома.

https://radiosputnik.ria.ru/20220224/naled-1774791440.html

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ивановская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, иваново, ивановская область, россия