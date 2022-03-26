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В Уфе загорелось общежитие аграрного университета

В Уфе загорелось общежитие аграрного университета - РИА Новости, 26.03.2022

В Уфе загорелось общежитие аграрного университета

Пять человек обратились за медицинской помощью в результате пожара в здании общежития аграрного университета в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:26

2022-03-26T15:26

2022-03-26T15:31

происшествия

уфа

республика башкортостан

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УФА, 26 мар – РИА Новости. Пять человек обратились за медицинской помощью в результате пожара в здании общежития аграрного университета в Уфе, сообщили в ГУМЧС по Башкирии.По данным ведомства, в субботу произошёл пожар в общежитии Башкирского государственного аграрного университета по улице Молодежный бульвар, 4."Самостоятельно из здания эвакуированы 50 человек. Пожарными с помощью спасательных устройств спасены 30 человек. Самостоятельно в лечебное учреждение обратились 5 человек, их осматривают врачи", - говорится в сообщении.Спасатели отмечают, что пожар на 9 этаже здания на площади 20 квадратных метров ликвидирован. На месте работали 44 пожарных, причины возгорания выясняются.

уфа

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, уфа, республика башкортостан