https://ria.ru/20220326/posrednik-1780191850.html

Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2022

Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T02:20

2022-03-26T02:20

2022-03-26T02:20

в мире

энтони блинкен

сша

россия

бразилия

карлос франса

украина

мехико

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МЕХИКО, 26 мар — РИА Новости. Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью CNN Brasil.По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.

https://ria.ru/20220325/peregovory-1780121959.html

сша

россия

бразилия

украина

мехико

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, энтони блинкен, сша, россия, бразилия, карлос франса, украина, мехико