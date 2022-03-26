https://ria.ru/20220326/posrednik-1780191850.html
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2022
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной
Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T02:20
2022-03-26T02:20
2022-03-26T02:20
в мире
энтони блинкен
сша
россия
бразилия
карлос франса
украина
мехико
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МЕХИКО, 26 мар — РИА Новости. Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью CNN Brasil.По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.
https://ria.ru/20220325/peregovory-1780121959.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энтони блинкен, сша, россия, бразилия, карлос франса, украина, мехико
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной
Глава МИД Бразилии Франса: страна может выступить посредником между Россией и Украиной