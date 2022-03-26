Рейтинг@Mail.ru
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/posrednik-1780191850.html
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной - РИА Новости, 26.03.2022
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной
Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T02:20
2022-03-26T02:20
в мире
энтони блинкен
сша
россия
бразилия
карлос франса
украина
мехико
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_0:0:2113:1189_1920x0_80_0_0_c5211ebd23b4ea47ce052b28908836e5.jpg
МЕХИКО, 26 мар — РИА Новости. Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью CNN Brasil.По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.
https://ria.ru/20220325/peregovory-1780121959.html
сша
россия
бразилия
украина
мехико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Никита Стома
Никита Стома
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/07/1777071103_164:0:1951:1340_1920x0_80_0_0_4609c0ffa3b6fd57665e0fe4e04a7846.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, сша, россия, бразилия, карлос франса, украина, мехико
02:20 26.03.2022
 
Бразилия предложила посредничество в переговорах между Россией и Украиной

Глава МИД Бразилии Франса: страна может выступить посредником между Россией и Украиной

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / БелТА
Перейти в фотобанк
Российско-украинские переговоры в Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 26 мар — РИА Новости. Бразилия выступает за диалог между РФ и Украиной и готова выступить посредником и фасилитатором переговоров, заявил глава МИД Бразилии Карлос Франса в интервью CNN Brasil.

"Я не знаю, сможем ли мы добиться мира ... Мы далеки от театра, на котором разворачивается этот конфликт. Но, безусловно, Бразилия, исходя из нацеленной на мир и консенсус позиции в Организации Объединенных Наций, действительно может быть посредником в этом диалоге", — сказал министр.

По словам Франсы, в недавней беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном он выразил озабоченность избирательностью санкций, которые США и их союзники вводят против России — под удар попадают партнеры России по всему миру.
Беседа Франсы и Блинкена в целом была посвящена закупке удобрений для бразильского сельского хозяйства — на фоне рестрикций в отношении России Бразилии может потребоваться закупать удобрения в Марокко и Иране, которые также находятся под санкциями.
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
Вчера, 17:10
Украина стремится затянуть переговоры, заявил Мединский
 
В миреЭнтони БлинкенСШАРоссияБразилияКарлос ФрансаУкраинаМехико
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала