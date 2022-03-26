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Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией - РИА Новости, 26.03.2022
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Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией - РИА Новости, 26.03.2022
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград, назвав их "полетом фантазии" и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T23:10
2022-03-26T23:51
в мире
польша
россия
калининград
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград, назвав их "полетом фантазии" и отметив, что отставные военные любят поболтать и привлечь к себе внимание.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше."Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии", - сказал посол в эфире программы "Соловьёв.Live".По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
https://ria.ru/20220326/gosduma-1780237589.html
https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html
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в мире, польша, россия, калининград
23:10 26.03.2022 (обновлено: 23:51 26.03.2022)
 
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией

Посол России Андреев назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол РФ в Польше Сергей Андреев
Посол РФ в Польше Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград, назвав их "полетом фантазии" и отметив, что отставные военные любят поболтать и привлечь к себе внимание.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
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В Госдуме посоветовали польскому генералу вспомнить слова Черчилля о Польше
"Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии", - сказал посол в эфире программы "Соловьёв.Live".
По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
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