https://ria.ru/20220326/posol-1780285173.html
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией - РИА Новости, 26.03.2022
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией
Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград, назвав их "полетом фантазии" и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T23:10
2022-03-26T23:10
2022-03-26T23:51
в мире
польша
россия
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928255_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e03c6bfa22a5223b805fb9b9812eb6f9.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев прокомментировал слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о претензиях на Калининград, назвав их "полетом фантазии" и отметив, что отставные военные любят поболтать и привлечь к себе внимание.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше."Это такая традиция, отставные генералы здесь очень любят поболтать на разные темы и привлечь к себе внимание, доказать, что они ещё ого-го. Люди уже не у дел, ответственности за свои слова не несут, поэтому чувствуют полную свободу полёта фантазии", - сказал посол в эфире программы "Соловьёв.Live".По его словам, в польском интернете уже задаются вопросом, когда именно Кёнигсберг принадлежал Польше.
https://ria.ru/20220326/gosduma-1780237589.html
https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html
польша
россия
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928255_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_4ca7bbccbb371928bd06c4a623e68599.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, калининград
23:10 26.03.2022 (обновлено: 23:51 26.03.2022)
Посол России назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией
Посол России Андреев назвал слова польского генерала о Калининграде фантазией