23:50 26.03.2022 (обновлено: 03:54 27.03.2022)
У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявил посол России
Посол России Андреев: Польша не предъявляет территориальные претензии к Украине
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Польша не предъявляет территориальные претензии к Украине, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире "Соловьев.Live".
"В высказываниях официальных лиц эта тема табу. Никаких территориальных претензий, естественно, никаких покушений на территориальную целостность Украины", — сказал он.
В то же время экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".
Член думского комитета по международным делам Мария Бутина при этом заявила РИА Новости, что слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории.