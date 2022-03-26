https://ria.ru/20220326/polsha-1780286876.html

У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявил посол России

У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявил посол России - РИА Новости, 27.03.2022

У Польши нет территориальных претензий к Украине, заявил посол России

Польша не предъявляет территориальные претензии к Украине, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире "Соловьев.Live". РИА Новости, 27.03.2022

2022-03-26T23:50

2022-03-26T23:50

2022-03-27T03:54

в мире

нато

варшава

польша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564928255_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_e03c6bfa22a5223b805fb9b9812eb6f9.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Польша не предъявляет территориальные претензии к Украине, заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев в эфире "Соловьев.Live".В то же время экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак ранее в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".Член думского комитета по международным делам Мария Бутина при этом заявила РИА Новости, что слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории.

https://ria.ru/20220326/gosduma-1780237589.html

варшава

польша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, нато, варшава, польша, украина