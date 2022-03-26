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Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными - РИА Новости, 26.03.2022
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Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными
Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными - РИА Новости, 26.03.2022
Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными
Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:14
2022-03-26T14:14
в мире
вальдемар скшипчак
дмитрий песков
мария захарова
калининградская область
германия
россия
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории, заявила РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".Также она напомнила о подобных случаях, происходивших ранее."Такая информация стала появляться довольно давно. Помните, свое время была запущена кампания с фейковыми картами, на которых Калининградская область отражалась уже как якобы не российская территория", - отметила депутат ГД.Летом в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Реакция Кремля на появление таких плакатов негативная, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавляя, что данная ситуация не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
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в мире, вальдемар скшипчак, дмитрий песков, мария захарова, калининградская область, германия, россия, госдума рф
14:14 26.03.2022
 
Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными

Бутина: слова о Калининграде опасны, даже НАТО боится самостоятельной активности Польши

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМария Бутина
Мария Бутина - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Мария Бутина
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории, заявила РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".
"Эта кампания ведется давно. Сейчас они пошли на эскалацию. Польша вообще в этом случае очень сильный игрок, и надо сказать, что НАТО боится их активных самостоятельных действий – надо говорить прямо – по возможности получить часть украинской территории, например. Такие заявления, конечно, опасны, но они в (их) логике и тренде", - сказала агентству Бутина.
Также она напомнила о подобных случаях, происходивших ранее.
"Такая информация стала появляться довольно давно. Помните, свое время была запущена кампания с фейковыми картами, на которых Калининградская область отражалась уже как якобы не российская территория", - отметила депутат ГД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 10:50
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
Летом в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Реакция Кремля на появление таких плакатов негативная, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавляя, что данная ситуация не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ.
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.
Калининград, центр города - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 11:30
В Калининграде посоветовали польскому генералу изучить историю
 
В миреВальдемар СкшипчакДмитрий ПесковМария ЗахароваКалининградская областьГерманияРоссияГосдума РФ
 
 
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