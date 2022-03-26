https://ria.ru/20220326/polsha-1780234959.html

Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными

Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными - РИА Новости, 26.03.2022

Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными

Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:14

2022-03-26T14:14

2022-03-26T14:14

в мире

вальдемар скшипчак

дмитрий песков

мария захарова

калининградская область

германия

россия

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории, заявила РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".Также она напомнила о подобных случаях, происходивших ранее."Такая информация стала появляться довольно давно. Помните, свое время была запущена кампания с фейковыми картами, на которых Калининградская область отражалась уже как якобы не российская территория", - отметила депутат ГД.Летом в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Реакция Кремля на появление таких плакатов негативная, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавляя, что данная ситуация не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ.Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.

https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html

https://ria.ru/20220326/kaliningrad-1780218958.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, вальдемар скшипчак, дмитрий песков, мария захарова, калининградская область, германия, россия, госдума рф