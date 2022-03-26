Бутина назвала слова польского генерала о Калининграде опасными
Бутина: слова о Калининграде опасны, даже НАТО боится самостоятельной активности Польши
Мария Бутина
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Слова польского генерала об "оккупированном Калининграде" опасны, даже в НАТО боятся самостоятельных активных действий Варшавы, включая возможные претензии на часть украинской территории, заявила РИА Новости член думского комитета по международным делам Мария Бутина.
Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия". В России военному посоветовали лучше учить историю своей страны, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на "поднимаемый вопрос" ответила, что "как поднимет, так и опустит".
"Эта кампания ведется давно. Сейчас они пошли на эскалацию. Польша вообще в этом случае очень сильный игрок, и надо сказать, что НАТО боится их активных самостоятельных действий – надо говорить прямо – по возможности получить часть украинской территории, например. Такие заявления, конечно, опасны, но они в (их) логике и тренде", - сказала агентству Бутина.
Также она напомнила о подобных случаях, происходивших ранее.
"Такая информация стала появляться довольно давно. Помните, свое время была запущена кампания с фейковыми картами, на которых Калининградская область отражалась уже как якобы не российская территория", - отметила депутат ГД.
Летом в немецкой федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания неизвестные развесили копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе, сообщило ранее местное издание Nordkurier. Реакция Кремля на появление таких плакатов негативная, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавляя, что данная ситуация не имеет отношения к официальной позиции Берлина, который не подвергает сомнениям территориальную целостность РФ.
Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория - Польше.