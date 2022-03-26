https://ria.ru/20220326/poezdka-1780191682.html

Глава МО Чехии не поедет в Венгрию из-за позиции по санкциям против России

Глава МО Чехии не поедет в Венгрию из-за позиции по санкциям против России - РИА Новости, 26.03.2022

Глава МО Чехии не поедет в Венгрию из-за позиции по санкциям против России

Глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия — V4) в... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T02:11

2022-03-26T02:11

2022-03-26T02:27

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ПРАГА, 26 мар — РИА Новости. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия — V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России. Об этом Чернохова рассказала журналистам.Венгерский премьер Виктор Орбан накануне парламентских выборов, которые состоятся в начале апреля, ранее заявил, что его страна не поддерживает новые санкции против России, в частности, в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем ее восточному партнеру.Она добавила, что остальные главы минобороны группы V4 должны сами решить, ехать ли им в Будапешт.Кроме того, Венгрия отказалась направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220324/magaziny-1779947333.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, виктор орбан, россия, донбасс, вооруженные силы рф, чехия, польша, венгрия, словакия, прага, яна чернохова