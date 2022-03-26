02:11 26.03.2022 (обновлено: 02:27 26.03.2022)
Глава МО Чехии не поедет в Венгрию из-за позиции по санкциям против России
Глава МО Чехии Чернохова отменила визит в Венгрию из-за позиции по санкциям против России
Вид на Базилику Святого Стефана в Будапеште. Архивное фото
ПРАГА, 26 мар — РИА Новости. Глава минобороны Чехии Яна Чернохова отменила поездку в Будапешт на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия — V4) в связи с позицией Венгрии по санкциям против России. Об этом Чернохова рассказала журналистам.
Венгерский премьер Виктор Орбан накануне парламентских выборов, которые состоятся в начале апреля, ранее заявил, что его страна не поддерживает новые санкции против России, в частности, в сфере энергоресурсов, поскольку, по его словам, они бы нанесли Венгрии больший вред, чем ее восточному партнеру.
"Я не поеду на встречу глав минобороны группы V4 в Будапеште (30-31 марта). Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь", — сказала Чернохова.
Она добавила, что остальные главы минобороны группы V4 должны сами решить, ехать ли им в Будапешт.
Кроме того, Венгрия отказалась направлять вооружение для украинского правительства и запрещает переправку оружия для Украины через свою территорию.
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В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Также власти анонсировали перевод выплат за поставки газа недружественным странам в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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