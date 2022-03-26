https://ria.ru/20220326/poezda-1780245923.html

Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта

Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта - РИА Новости, 26.03.2022

Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта

Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:14

2022-03-26T16:14

2022-03-26T16:14

россия

финляндия

экономика

в мире

санкции в отношении россии

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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар - РИА Новости. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта, сообщает в субботу VR Group."Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", - приводится в сообщении цитата президента VR Transpoint Мартти Коскинена.Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России с 12.00 воскресенья, 27 марта 2022 года. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточняет VR.

https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779422191.html

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финляндия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, финляндия, экономика, в мире, санкции в отношении россии