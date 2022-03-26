https://ria.ru/20220326/poezda-1780245923.html
Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта
Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта - РИА Новости, 26.03.2022
Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта
Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:14
2022-03-26T16:14
2022-03-26T16:14
россия
финляндия
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар - РИА Новости. Финская железнодорожная компания VR Transpoint (дочерняя структура государственного железнодорожного оператора VR по грузоперевозкам) приостанавливает прием поездов из России с 27 марта, сообщает в субботу VR Group."Из-за санкций против Российских железных дорог (РЖД) продолжать движение на восток (в сторону России) пока невозможно. VR Group обязана соблюдать санкции, введенные Западом", - приводится в сообщении цитата президента VR Transpoint Мартти Коскинена.Уточняется, что VR Transpoint приостанавливает прием поездов из России с 12.00 воскресенья, 27 марта 2022 года. Возврат вагонов из Финляндии в Россию пока продолжится, уточняет VR.
https://ria.ru/20220322/sanktsii-1779422191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Финляндия приостанавливает прием поездов из России с 27 марта
Финская железнодорожная компания приостанавливает прием поездов из России с 27 марта