https://ria.ru/20220326/podderzhka-1780262502.html

В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России

В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 26.03.2022

В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России

В израильском Тель-Авиве состоялась акция в поддержку специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:16

2022-03-26T19:16

2022-03-26T19:16

в мире

израиль

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149587/70/1495877061_0:472:3000:2160_1920x0_80_0_0_2cb51ea8fb65eaf380f9dfb799e5851f.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В израильском Тель-Авиве состоялась акция в поддержку специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщает издание Haaretz.По информации газеты, несколько десятков участников акции собрались на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива с флагами России, Израиля и республик Донбасса, собравшиеся также скандировали "фашизм не пройдет".Ранее акции в поддержку России прошли в Бейруте, Ереване, Карабахе, Ларнаке, Белграде, а также в ряде городов Сирии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/kipr-1780256531.html

израиль

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, израиль, россия