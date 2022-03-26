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В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 26.03.2022
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В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России
В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России - РИА Новости, 26.03.2022
В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России
В израильском Тель-Авиве состоялась акция в поддержку специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщает издание Haaretz. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:16
2022-03-26T19:16
в мире
израиль
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В израильском Тель-Авиве состоялась акция в поддержку специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщает издание Haaretz.По информации газеты, несколько десятков участников акции собрались на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива с флагами России, Израиля и республик Донбасса, собравшиеся также скандировали "фашизм не пройдет".Ранее акции в поддержку России прошли в Бейруте, Ереване, Карабахе, Ларнаке, Белграде, а также в ряде городов Сирии.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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в мире, израиль, россия
19:16 26.03.2022
 
В Тель-Авиве прошла акция в поддержку России

В Тель-Авиве прошла акция в поддержку спецоперации России на Украине

© Fotolia / AZN99Вид на город Тель-Авив
Вид на город Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Fotolia / AZN99
Вид на город Тель-Авив
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. В израильском Тель-Авиве состоялась акция в поддержку специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине, сообщает издание Haaretz.
По информации газеты, несколько десятков участников акции собрались на площади перед театром "Габима" в центре Тель-Авива с флагами России, Израиля и республик Донбасса, собравшиеся также скандировали "фашизм не пройдет".
Ранее акции в поддержку России прошли в Бейруте, Ереване, Карабахе, Ларнаке, Белграде, а также в ряде городов Сирии.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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