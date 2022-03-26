https://ria.ru/20220326/peskov-1780282677.html

Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России

Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России - РИА Новости, 26.03.2022

Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России

Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:30

2022-03-26T22:30

2022-03-26T23:20

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россия

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков.Завершая свое европейское турне, Байден американский лидер выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Она содержала многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти"."Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", — сказал Песков агентству Рейтер.При этом в Белом доме, комментируя высказывание Байдена, подчеркнули, что он не имел в виду смену политического руководства в России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/bayden-1780279968.html

https://ria.ru/20220326/mariupol-1780275273.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден