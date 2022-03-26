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Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России - РИА Новости, 26.03.2022
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Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России
Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России - РИА Новости, 26.03.2022
Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России
Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:30
2022-03-26T23:20
в мире
россия
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков.Завершая свое европейское турне, Байден американский лидер выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Она содержала многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти"."Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", — сказал Песков агентству Рейтер.При этом в Белом доме, комментируя высказывание Байдена, подчеркнули, что он не имел в виду смену политического руководства в России.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220326/bayden-1780279968.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, джо байден
22:30 26.03.2022 (обновлено: 23:20 26.03.2022)
 
Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России

Пресс-секретарь Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков.
Завершая свое европейское турне, Байден американский лидер выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Она содержала многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти".
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:52
Белый дом пояснил высказывания Байдена о Путине
"Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", — сказал Песков агентству Рейтер.
При этом в Белом доме, комментируя высказывание Байдена, подчеркнули, что он не имел в виду смену политического руководства в России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 21:05
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