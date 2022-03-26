22:30 26.03.2022 (обновлено: 23:20 26.03.2022)
Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России
Пресс-секретарь Песков заявил, что не Байдену решать, кому находиться у власти в России
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России избирается народом, и не Джо Байдену решать, кто будет руководить страной, заявил Дмитрий Песков.
Завершая свое европейское турне, Байден американский лидер выступил в Варшаве с продолжительной речью, которая была посвящена ситуации на Украине. Она содержала многочисленные обвинения в адрес России и ее руководства в связи со специальной военной операцией. В конце выступления Байден заявил, что Украина "никогда не станет победой для России" и что российский лидер "не может оставаться у власти".
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"Не Байдену это решать. Президента России избирают россияне", — сказал Песков агентству Рейтер.
При этом в Белом доме, комментируя высказывание Байдена, подчеркнули, что он не имел в виду смену политического руководства в России.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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