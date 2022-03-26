https://ria.ru/20220326/peregovory-1780205293.html

Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины

Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины

Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:26

2022-03-26T09:26

2022-03-26T16:33

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры комментировать – дело неблагодарное и неправильное. Переговоры требуют тишины. Недаром они сейчас ведутся не путем личных контактов, потому что на это тратится много времени, а в режиме видеоконференции. Практически ежедневно... Поэтому комментировать здесь я ничего не буду, чтобы не создавать проблем переговорщикам и не возбуждать какие-то избыточные надежды или, наоборот, волны эмоций, которые подобные комментарии могут создать", - сказал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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"Они требуют тишины" – Медведев о том, почему не комментирует переговоры России и Украины Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 2022-03-26T09:26 true PT3M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, украина, дмитрий медведев, донбасс