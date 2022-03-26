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Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/peregovory-1780205293.html
Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины
Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины
Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:26
2022-03-26T16:33
обострение ситуации в днр и лнр
политика
россия
украина
дмитрий медведев
донбасс
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Переговоры комментировать – дело неблагодарное и неправильное. Переговоры требуют тишины. Недаром они сейчас ведутся не путем личных контактов, потому что на это тратится много времени, а в режиме видеоконференции. Практически ежедневно... Поэтому комментировать здесь я ничего не буду, чтобы не создавать проблем переговорщикам и не возбуждать какие-то избыточные надежды или, наоборот, волны эмоций, которые подобные комментарии могут создать", - сказал Медведев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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353
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"Они требуют тишины" – Медведев о том, почему не комментирует переговоры России и Украины
Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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политика, россия, украина, дмитрий медведев, донбасс
09:26 26.03.2022 (обновлено: 16:33 26.03.2022)
 
Медведев объяснил, почему не комментирует переговоры России и Украины

Медведев назвал комментирование переговоров России и Украины неблагодарным делом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Комментировать переговоры России и Украины - дело неблагодарное, они требуют тишины, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Переговоры комментировать – дело неблагодарное и неправильное. Переговоры требуют тишины. Недаром они сейчас ведутся не путем личных контактов, потому что на это тратится много времени, а в режиме видеоконференции. Практически ежедневно... Поэтому комментировать здесь я ничего не буду, чтобы не создавать проблем переговорщикам и не возбуждать какие-то избыточные надежды или, наоборот, волны эмоций, которые подобные комментарии могут создать", - сказал Медведев.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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