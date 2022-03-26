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Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом

Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом - РИА Новости, 26.03.2022

Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом

Гарантии исполнения договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах России и Украины, могут быть связаны как с самими участниками соглашений, так и с... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:10

2022-03-26T09:10

2022-03-26T16:31

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дмитрий кулеба

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гарантии исполнения договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах России и Украины, могут быть связаны как с самими участниками соглашений, так и с различными международными механизмами, в любом случае юридические гарантии и наличие договора гораздо лучше, чем их отсутствие, и это способ разрешить этот конфликт, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.При этом Медведев добавил, что не будет их переоценивать, "поскольку масса договоров, которая была заключена и не исполнена".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

владимир мединский, дмитрий кулеба, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, признание днр и лнр в россии