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Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом - РИА Новости, 26.03.2022
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Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом
Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом - РИА Новости, 26.03.2022
Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом
Гарантии исполнения договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах России и Украины, могут быть связаны как с самими участниками соглашений, так и с... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:10
2022-03-26T16:31
владимир мединский
дмитрий кулеба
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луганская народная республика
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гарантии исполнения договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах России и Украины, могут быть связаны как с самими участниками соглашений, так и с различными международными механизмами, в любом случае юридические гарантии и наличие договора гораздо лучше, чем их отсутствие, и это способ разрешить этот конфликт, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.При этом Медведев добавил, что не будет их переоценивать, "поскольку масса договоров, которая была заключена и не исполнена".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева &gt;&gt;
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владимир мединский, дмитрий кулеба, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, вооруженные силы рф, в мире, признание днр и лнр в россии
09:10 26.03.2022 (обновлено: 16:31 26.03.2022)
 
Медведев: международные механизмы могут гарантировать договор с Киевом

Медведев: работу договоренностей с Киевом могут гарантировать и международные механизмы

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Гарантии исполнения договоренностей, которые будут достигнуты на переговорах России и Украины, могут быть связаны как с самими участниками соглашений, так и с различными международными механизмами, в любом случае юридические гарантии и наличие договора гораздо лучше, чем их отсутствие, и это способ разрешить этот конфликт, заявил в интервью РИА Новости зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Что же касается гарантии их исполнения, то эти гарантии могут быть двоякие. Во-первых, это гарантии, связанные с участниками этих соглашений... тех, кто будет их подписантами, кто будет своим авторитетом отвечать за их исполнение. Второе – это различные международные механизмы", - сказал он.
При этом Медведев добавил, что не будет их переоценивать, "поскольку масса договоров, которая была заключена и не исполнена".
"Но все-таки это гораздо лучше, нежели правовая неопределенность или бесконечные попытки Украины просочиться в НАТО для того, чтобы создать прямую угрозу у наших границ. Поэтому юридические гарантии и наличие самого договора гораздо лучше, чем их отсутствие. И это способ разрешить этот конфликт", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Российско-украинские переговоры стартовали 28 февраля, 10 марта на полях дипломатического форума в Анталье состоялась встреча глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. В настоящий момент переговорщики продолжают контактировать в режиме видеоконференцсвязи. Российскую делегацию, как и при очных встречах, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Читайте полный текст интервью Дмитрия Медведева >>
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