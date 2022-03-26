https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780247586.html

Посольство направило ноту в МИД Греции из-за осквернения памятника Ушакову

Посольство направило ноту в МИД Греции из-за осквернения памятника Ушакову - РИА Новости, 26.03.2022

Посольство направило ноту в МИД Греции из-за осквернения памятника Ушакову

Посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову на Керкире (Корфу), потребовав... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:32

2022-03-26T16:32

2022-03-26T16:32

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АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Посольство России направило в МИД Греции ноту в связи с осквернением памятника русскому флотоводцу адмиралу Фёдору Ушакову на Керкире (Корфу), потребовав расследования и наказания виновных."В связи с осквернением памятника посольство направило ноту в МИД Греции с требованием расследовать акт вандализма и привлечь виновных к ответственности", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении дипмиссии.В субботу посольство России разместило в соцсетях фотографию памятника, испачканного красной краской. "Керкира. Очередной антироссийский акт, который также направлен против нашего общего исторического наследия", - написало посольство.Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (нацистский батальон) и нарисовали символ батальона. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных. МИД России потребовал не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов.Памятник УшаковуПамятник адмиралу Ушакову был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.Эскадра великого русского флотоводца в 1799 году выбила с Керкиры войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства и поныне. Ушаков причислен к лику святых.Жители Корфу постоянно возлагают цветы к памятнику, поскольку хорошо помнят, кто освобождал Грецию и проливал кровь за их независимость. Здесь чтут российских моряков как освободителей и от французской оккупации, и от оттоманского ига. Ежегодно в память об Ушакове проходила "Русская неделя на Ионических островах" - международный общественный форум.На острове установлен и памятник Иоанну Каподистрии - первому правителю Греции после обретения независимости. Каподистрия, рожденный на острове Корфу, был министром иностранных дел Российской империи, он стал одним из основателей Греческого государства. Каподистрия был убит 27 сентября 1831 года в Нафплионе.

https://ria.ru/20220323/pamyatnik-1779709276.html

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

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