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Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции - РИА Новости, 26.03.2022
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Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции - РИА Новости, 26.03.2022
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции
Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:14
2022-03-26T15:14
в мире
россия
греция
афины
корфу
федор ушаков
ионические острова
русская православная церковь
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АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу).Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции.Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (украинское неонацистское подразделение, расположенное в Мариуполе - ред.) и нарисовали символ этого полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных. МИД России потребовал не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов."Керкира. Очередной антироссийский акт, который также направлен против нашего общего исторического наследия",- написало посольство.Эскадра великого русского флотоводца Фёдора Ушакова в 1799 году выбила с Керкиры войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства и поныне.Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.
https://ria.ru/20220320/miting-1779145907.html
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в мире, россия, греция, афины, корфу, федор ушаков, ионические острова, русская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
15:14 26.03.2022
 
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции

Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу

© Фото : Посольство РФ в Греческой Республике/TelegramВандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© Фото : Посольство РФ в Греческой Республике/Telegram
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу).
Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции.
Митинг возле памятника советским воинам в Афинах - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 16:40
Жители Афин провели стихийный митинг у памятника советским воинам
Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (украинское неонацистское подразделение, расположенное в Мариуполе - ред.) и нарисовали символ этого полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных. МИД России потребовал не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов.
"Керкира. Очередной антироссийский акт, который также направлен против нашего общего исторического наследия",- написало посольство.
Автомобиль полиции Греции - РИА Новости, 1920, 20.03.2022
20 марта, 08:03
Активисты в Греции забросали краской зашедший в порт корабль НАТО
Эскадра великого русского флотоводца Фёдора Ушакова в 1799 году выбила с Керкиры войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства и поныне.
Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.
Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.
 
В миреРоссияГрецияАфиныКорфуФедор УшаковИонические островаРусская православная церковьМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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