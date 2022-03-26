https://ria.ru/20220326/pamyatnik-1780239271.html

Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции

Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции - РИА Новости, 26.03.2022

Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции

Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу). РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:14

2022-03-26T15:14

2022-03-26T15:14

в мире

россия

греция

афины

корфу

федор ушаков

ионические острова

русская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780239191_0:282:509:568_1920x0_80_0_0_e0e1752f760cf4e7e74015a7f4653623.jpg

АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу).Фотографию памятника, испачканного красной краской, разместило в соцсетях посольство России в Греции.Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (украинское неонацистское подразделение, расположенное в Мариуполе - ред.) и нарисовали символ этого полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных. МИД России потребовал не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов."Керкира. Очередной антироссийский акт, который также направлен против нашего общего исторического наследия",- написало посольство.Эскадра великого русского флотоводца Фёдора Ушакова в 1799 году выбила с Керкиры войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства и поныне.Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.

https://ria.ru/20220320/miting-1779145907.html

https://ria.ru/20220320/gretsiya-1779096274.html

россия

греция

афины

корфу

ионические острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, греция, афины, корфу, федор ушаков, ионические острова, русская православная церковь, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)