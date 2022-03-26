Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову в Греции
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу
© Фото : Посольство РФ в Греческой Республике/TelegramВандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу
Вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову на греческом острове Корфу
АФИНЫ, 26 мар - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник русскому адмиралу Федору Ушакову на греческом острове Керкира (Корфу).
Неделю назад в Афинах осквернили памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Неизвестные желтой краской написали на памятнике "Азов" (украинское неонацистское подразделение, расположенное в Мариуполе - ред.) и нарисовали символ этого полка. Посольство России в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных. МИД России потребовал не допустить повторения подобных недопустимых инцидентов.
"Керкира. Очередной антироссийский акт, который также направлен против нашего общего исторического наследия",- написало посольство.
Эскадра великого русского флотоводца Фёдора Ушакова в 1799 году выбила с Керкиры войска Наполеона и освободила другие Ионические острова. В 1800-1807 году в качестве российского протектората на островах была создана Республика Семи островов - первое со времен падения Константинополя в 1453 году независимое греческое государственное образование. Основные положения написанной тогда конституции сохранились в основном законе Греческого государства и поныне.
Русская православная церковь причислила Ушакова к лику святых.
Памятник адмиралу на Керкире был открыт в 2002 году возле Новой крепости. На камне - портрет флотоводца и благодарность от греческого народа.