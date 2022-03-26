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Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие - РИА Новости, 26.03.2022
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие
Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:47
2022-03-26T00:47
2022-03-26T00:47
линда томас-гринфилд
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ядерное оружие
австралия
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ООН, 26 мар — РИА Новости. Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не запрещает военно-морские атомные силовые установки."Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии ее с обязательствами в рамках ДНЯО как неядерное государство", — добавила она.
https://ria.ru/20220325/polsha-1780085825.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линда томас-гринфилд, в мире, оон, aukus, ядерное оружие, австралия, сша
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие
Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие