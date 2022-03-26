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Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие - РИА Новости, 26.03.2022
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Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие - РИА Новости, 26.03.2022
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие
Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T00:47
2022-03-26T00:47
линда томас-гринфилд
в мире
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aukus
ядерное оружие
австралия
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ООН, 26 мар — РИА Новости. Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не запрещает военно-морские атомные силовые установки."Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии ее с обязательствами в рамках ДНЯО как неядерное государство", — добавила она.
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линда томас-гринфилд, в мире, оон, aukus, ядерное оружие, австралия, сша
00:47 26.03.2022
 
Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие

Постпред США при ООН Томас-Гринфилд: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие

© flickr.com/Ryan WickВид на Сидней, Австралия
Вид на Сидней, Австралия
© flickr.com/Ryan Wick
Вид на Сидней, Австралия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 26 мар — РИА Новости. Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд.

"Инициатива AUKUS подразумевает предоставление Австралии атомных субмарин, оснащенных обычными вооружениями. Она не включает субмарин, оснащенных ядерным оружием", — сказала Томас-Гринфилд.

По ее словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не запрещает военно-морские атомные силовые установки.
"Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии ее с обязательствами в рамках ДНЯО как неядерное государство", — добавила она.
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Линда Томас-ГринфилдВ миреООНAUKUSЯдерное оружиеАвстралияСША
 
 
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