https://ria.ru/20220326/oruzhie-1780189015.html

Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие

Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие - РИА Новости, 26.03.2022

Постпред США при ООН: Австралия не будет стремиться обрести ядерное оружие

Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T00:47

2022-03-26T00:47

2022-03-26T00:47

линда томас-гринфилд

в мире

оон

aukus

ядерное оружие

австралия

сша

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ООН, 26 мар — РИА Новости. Австралия в рамках альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) не будет стремиться обрести ядерное оружие, заявила на заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд.По ее словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не запрещает военно-морские атомные силовые установки."Австралия не стремится и не будет стремиться обрести ядерное оружие в соответствии ее с обязательствами в рамках ДНЯО как неядерное государство", — добавила она.

https://ria.ru/20220325/polsha-1780085825.html

австралия

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Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

линда томас-гринфилд, в мире, оон, aukus, ядерное оружие, австралия, сша