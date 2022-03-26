04:39 26.03.2022 (обновлено: 09:12 26.03.2022)
Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты
Al-Ekbariya: арабская коалиция начала операцию по нейтрализации атак на нефтяные объекты
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал Al-Ekbariya со ссылкой на заявление коалиции.
"Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность", — передает телеканал.
В заявлении отмечается, что цель коалиции состоит в том, чтобы "защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок".
Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило информацию об атаке на станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды с использованием ракетного снаряда и обстреле из гранатомета электростанции "Аль-Мухтар" в районе Джизан. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Они усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия — одна из сторон йеменского конфликта.