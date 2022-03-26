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Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты - РИА Новости, 26.03.2022
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Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты
Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты - РИА Новости, 26.03.2022
Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T04:39
2022-03-26T09:12
в мире
джизан (провинция)
персидский залив
джидда
саудовская аравия
йемен
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал Al-Ekbariya со ссылкой на заявление коалиции.В заявлении отмечается, что цель коалиции состоит в том, чтобы "защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок".Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило информацию об атаке на станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды с использованием ракетного снаряда и обстреле из гранатомета электростанции "Аль-Мухтар" в районе Джизан. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.Они усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия — одна из сторон йеменского конфликта.
https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html
джизан (провинция)
персидский залив
джидда
саудовская аравия
йемен
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в мире, джизан (провинция), персидский залив, джидда, саудовская аравия, йемен
04:39 26.03.2022 (обновлено: 09:12 26.03.2022)
 
Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты

Al-Ekbariya: арабская коалиция начала операцию по нейтрализации атак на нефтяные объекты

© AFP 2022 / Andrej IsakovicВид на пожар на нефтехранилище Saudi Aramco в Джидде
Вид на пожар на нефтехранилище Saudi Aramco в Джидде - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AFP 2022 / Andrej Isakovic
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал Al-Ekbariya со ссылкой на заявление коалиции.

"Началась операция по реагированию для нейтрализации атак на нефтяные объекты или воздействия на энергетическую безопасность", — передает телеканал.

В заявлении отмечается, что цель коалиции состоит в том, чтобы "защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок".
Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило информацию об атаке на станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды с использованием ракетного снаряда и обстреле из гранатомета электростанции "Аль-Мухтар" в районе Джизан. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Они усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия — одна из сторон йеменского конфликта.
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В миреДжизан (провинция)Персидский заливДжиддаСаудовская АравияЙемен
 
 
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