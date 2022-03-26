https://ria.ru/20220326/operatsiya-1780194625.html

Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты

Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты - РИА Новости, 26.03.2022

Арабская коалиция начала операцию против атак на нефтяные объекты

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T04:39

2022-03-26T04:39

2022-03-26T09:12

в мире

джизан (провинция)

персидский залив

джидда

саудовская аравия

йемен

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция объявила о начале операции с целью нейтрализации атак на нефтяные объекты, сообщил саудовский гостелеканал Al-Ekbariya со ссылкой на заявление коалиции.В заявлении отмечается, что цель коалиции состоит в том, чтобы "защитить глобальные источники энергии от нападений и обеспечить цепочки поставок".Ранее министерство энергетики Саудовской Аравии подтвердило информацию об атаке на станцию распределения нефтепродуктов на севере Джидды с использованием ракетного снаряда и обстреле из гранатомета электростанции "Аль-Мухтар" в районе Джизан. Ответственность за новые атаки на территорию Саудовской Аравии взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.Они усилили обстрелы территории Саудовской Аравии после того, как на прошлой неделе власти королевства казнили 82 человека, в том числе трех йеменских военнопленных. Нападения происходят в преддверии намеченного на 29 марта межйеменского диалога в Эр-Рияде, куда страны Персидского залива пригласили и хуситов, но те отказались приехать, сославшись на то, что Саудовская Аравия — одна из сторон йеменского конфликта.

https://ria.ru/20220324/podderzhka-1779808161.html

джизан (провинция)

персидский залив

джидда

саудовская аравия

йемен

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, джизан (провинция), персидский залив, джидда, саудовская аравия, йемен