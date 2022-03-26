https://ria.ru/20220326/odezhda-1780188021.html
Экономист оценил возможность подорожания одежды
Экономист оценил возможность подорожания одежды - РИА Новости, 26.03.2022
Экономист оценил возможность подорожания одежды
В связи с меняющимися экономическими обстоятельствами на рынке одежды возможен рост цен, однако недостатка предложения или выпадения ассортимента быть не... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T02:25
2022-03-26T02:25
2022-03-26T02:29
экономика
общество
цены
россия
рудн
сергей черников
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В связи с меняющимися экономическими обстоятельствами на рынке одежды возможен рост цен, однако недостатка предложения или выпадения ассортимента быть не должно, рассказал агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников.Он отметил, что еще до начала ухода некоторых компаний с российского рынка предполагалось, что, из-за долларовой инфляции и роста цен на сырье, цены в массовом сегменте вырастут на 10-15 процентов, а в "премиальном" — на 30 процентов.По мнению Черникова, большинство западных брендов одежды не полностью ушли из России, а заняли выжидательную позицию, поскольку все прекрасно понимают, что долю рынка тех, кто уйдет, моментально заберут конкуренты."Рынок одежды уже три года испытывает сложности, и крупным сетям сейчас меньше всего хочется в дополнение к падающему общемировому спросу еще и потерять российские доходы", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20220324/avtorynok-1779767821.html
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экономика, общество, цены, россия, рудн, сергей черников
02:25 26.03.2022 (обновлено: 02:29 26.03.2022)
Экономист оценил возможность подорожания одежды
Экономист Черников: недостатка предложения на рынке одежды быть не должно