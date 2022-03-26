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Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 21.40 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T22:04
2022-03-26T22:04
2022-03-26T22:04
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в Telegram.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ясиноватая, авдеевка, украина, днр, лнр
Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР
Представительство ДНР заявило, что украинские войска обстреляли Ясиноватую