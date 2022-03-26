https://ria.ru/20220326/obstrel-1780280767.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 21.40 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T22:04

2022-03-26T22:04

2022-03-26T22:04

в мире

ясиноватая

авдеевка

украина

днр

лнр

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 21.40 выпустили по Ясиноватой шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21.40 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм", - сообщает представительство в Telegram.

https://ria.ru/20220326/kitay-1780254951.html

ясиноватая

авдеевка

украина

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, ясиноватая, авдеевка, украина, днр, лнр