https://ria.ru/20220326/obstrel-1780265703.html
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска вновь обстреляли Донецк - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:42
2022-03-26T19:42
2022-03-26T19:54
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в очередной раз открыли огонь по Донецку, применив мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно сообщению ведомства в Telegram-канале, обстрел был зафиксирован в 19.09 (совпадает с мск), по городу было выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров.Ранее представительство зафиксировало семь обстрелов Донецка, в общей сложности украинские войска выпустили более 45 единиц боеприпасов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220315/ukraina-1778175608.html
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
19:42 26.03.2022 (обновлено: 19:54 26.03.2022)
Украинские войска вновь обстреляли Донецк
Представительство ДНР в СЦКК сообщило об очередном обстреле Донецка украинскими войсками