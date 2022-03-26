https://ria.ru/20220326/obstrel-1780261192.html

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов и мин

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов и мин - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска за сутки выпустили по ДНР более 300 снарядов и мин

ВСУ выпустили по ДНР более 300 крупнокалиберных снарядов и мин за сутки, сообщила Народная милиция. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T19:05

2022-03-26T19:05

2022-03-26T19:26

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. ВСУ выпустили по ДНР более 300 крупнокалиберных снарядов и мин за сутки, сообщила Народная милиция."С начала текущих суток противник выпустил более трехсот снарядов и мин из 122-мм реактивных систем залпового огня БМ -21 "Град", 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм минометов", — отметили в ведомстве.Под обстрелы за сутки попали девять населенных пунктов ДНР, поврежден 21 жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.Войскам республики удалось ликвидировать 34 украинских националиста и семь огневых точек ВСУ.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780244735.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика