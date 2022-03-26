https://ria.ru/20220326/obstrel-1780239870.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.03.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:18

2022-03-26T15:18

2022-03-26T16:40

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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, ситуация в днр и лнр, днр, украина