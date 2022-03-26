15:18 26.03.2022 (обновлено: 16:40 26.03.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденного в результате обстрела
ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Вчера, 08:00Россия отвечает за Украину
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.