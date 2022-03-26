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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/obstrel-1780239870.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка - РИА Новости, 26.03.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка
Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T15:18
2022-03-26T16:40
в мире
обострение ситуации в днр и лнр
россия
ситуация в днр и лнр
днр
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
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в мире, россия, ситуация в днр и лнр, днр, украина
15:18 26.03.2022 (обновлено: 16:40 26.03.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Кировский район Донецка

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМужчина возле жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденного в результате обстрела
Мужчина возле жилого дома в Киевском районе Донецка, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ДОНЕЦК, 26 мар — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Кировский район Донецка, выпустив десять снарядов калибра 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины. — Прим. ред.) по направлению: населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено десять снарядов калибра 122 миллиметра", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
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Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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