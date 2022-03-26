https://ria.ru/20220326/obstrel-1780205973.html

СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 26.03.2022

СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

Следственный комитет России завел еще два уголовных дела после массированных обстрелов украинскими военными в Донбассе, где погибли и пострадали мирные жители,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:33

2022-03-26T09:33

2022-03-26T09:33

россия

следственный комитет россии (ск рф)

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

вооруженные силы рф

министерство обороны украины

мариуполь

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще два уголовных дела после массированных обстрелов украинскими военными в Донбассе, где погибли и пострадали мирные жители, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 23 по 25 марта 2022 года военнослужащие Украины и других воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселке Верхнеторецкое ДНР. Погибли пять мирных жителей, ранены около 70 мирных жителей (из них пять несовершеннолетних)."Помимо этого, с 22 по 25 марта 2022 года подверглись обстрелам и объекты гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов Луганской народной республики - городах Первомайск, Рубежное, Золотое-5, пгт Калиново, селе Степное", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов погибла мирная жительница и ранены два человека, среди них несовершеннолетний."Кроме того, различные повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки населенных пунктов республики, пострадало и здание подстанции", - подчеркивается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/donbass-1780202219.html

https://ria.ru/20220323/sk-1779764493.html

https://ria.ru/20220324/rosatom-1779900192.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны украины, мариуполь, в мире