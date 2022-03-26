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СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 26.03.2022
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СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе
СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 26.03.2022
СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе
Следственный комитет России завел еще два уголовных дела после массированных обстрелов украинскими военными в Донбассе, где погибли и пострадали мирные жители,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:33
2022-03-26T09:33
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
вооруженные силы рф
министерство обороны украины
мариуполь
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще два уголовных дела после массированных обстрелов украинскими военными в Донбассе, где погибли и пострадали мирные жители, сообщается на сайте СК РФ."Возбуждено еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.По данным СК, с 23 по 25 марта 2022 года военнослужащие Украины и других воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселке Верхнеторецкое ДНР. Погибли пять мирных жителей, ранены около 70 мирных жителей (из них пять несовершеннолетних)."Помимо этого, с 22 по 25 марта 2022 года подверглись обстрелам и объекты гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов Луганской народной республики - городах Первомайск, Рубежное, Золотое-5, пгт Калиново, селе Степное", - добавляется в сообщении.Отмечается, что в результате обстрелов погибла мирная жительница и ранены два человека, среди них несовершеннолетний."Кроме того, различные повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки населенных пунктов республики, пострадало и здание подстанции", - подчеркивается в сообщении.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/donbass-1780202219.html
https://ria.ru/20220323/sk-1779764493.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
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россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, вооруженные силы рф, министерство обороны украины, мариуполь, в мире
09:33 26.03.2022
 
СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе

СК возбудил еще два дела после обстрелов со стороны украинских военных в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района
Предупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Предупреждение о минах на дороге села Новотроицкое Волновахского района
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следственный комитет России завел еще два уголовных дела после массированных обстрелов украинскими военными в Донбассе, где погибли и пострадали мирные жители, сообщается на сайте СК РФ.
"Возбуждено еще два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - говорится в сообщении.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 08:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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По данным СК, с 23 по 25 марта 2022 года военнослужащие Украины и других воинских формирований, выполняя заведомо преступные приказы командиров и должностных лиц минобороны Украины, произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Докучаевске, Ясиноватой, Волновахе и Мариуполе, поселке Верхнеторецкое ДНР. Погибли пять мирных жителей, ранены около 70 мирных жителей (из них пять несовершеннолетних).
"Помимо этого, с 22 по 25 марта 2022 года подверглись обстрелам и объекты гражданской инфраструктуры в ряде населенных пунктов Луганской народной республики - городах Первомайск, Рубежное, Золотое-5, пгт Калиново, селе Степное", - добавляется в сообщении.
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СК возбудил два дела после обстрелов Донбасса украинскими военными
Отмечается, что в результате обстрелов погибла мирная жительница и ранены два человека, среди них несовершеннолетний.
"Кроме того, различные повреждения получили жилые дома и хозяйственные постройки населенных пунктов республики, пострадало и здание подстанции", - подчеркивается в сообщении.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 17:18
СК разберется в ситуации с сотрудниками "Росатома" на Ровенской АЭС
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинВооруженные силы РФМинистерство обороны УкраиныМариупольВ мире
 
 
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