https://ria.ru/20220326/oborona-1780231122.html

Российские "Искандеры" уничтожили позицию комплекса украинского ПВО "Бук"

Российские "Искандеры" уничтожили позицию комплекса украинского ПВО "Бук" - РИА Новости, 26.03.2022

Российские "Искандеры" уничтожили позицию комплекса украинского ПВО "Бук"

Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую, как российские ракетчики уничтожили ударом "Искандера" позицию украинского комплекса ПВО "Бук" под Киевом. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:34

2022-03-26T13:34

2022-03-26T14:48

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видеозапись, демонстрирующую, как российские ракетчики уничтожили ударом "Искандера" позицию украинского комплекса ПВО "Бук" под Киевом."По разведанной позиции зенитно-ракетного комплекса "Бук" ВСУ был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. Точным попаданием в цель ЗРК ВСУ был уничтожен", — говорится в заявлении ведомства.На кадрах позиция украинского комплекса наблюдается с борта разведывательного дрона, барражирующего в районе цели. Затем следует большой взрыв, показывающий, что ракета "Искандера-М" уничтожила ее точным попаданием.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинского ЗРК "Бук" ударом ракеты "Искандер". Видео Минобороны РФ Минобороны РФ опубликовало видеозапись уничтожения украинского зенитно-ракетного комплекса "Бук" в Киевской области. Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Контроль попадания осуществлялся беспилотным летательным аппаратом. 2022-03-26T13:34 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, признание днр и лнр в россии, владимир путин, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика, россия, бук (зенитный ракетный комплекс)