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Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:29
2022-03-26T09:29
2022-03-26T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
в мире
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь". Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты уничтожены с расстояния свыше семи тысяч метров.Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html
РИА Новости
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Уничтожение командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Видео Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь".
2022-03-26T09:29
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PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, признание днр и лнр в россии, в мире
09:29 26.03.2022 (обновлено: 12:39 26.03.2022)
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52