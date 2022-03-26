Рейтинг@Mail.ru
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T09:29
2022-03-26T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
признание днр и лнр в россии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780220762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1936e63656647f575c0bae6020baf49f.jpg
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь". Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты уничтожены с расстояния свыше семи тысяч метров.Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Видео Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь".
2022-03-26T09:29
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780220762_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e0fd5ccd2f7f943d0964ca6f1528e510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, признание днр и лнр в россии, в мире
09:29 26.03.2022 (обновлено: 12:39 26.03.2022)
 
Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.
Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь". Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты уничтожены с расстояния свыше семи тысяч метров.
Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины".
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 06:35
Украинские войска готовили к быстрой интеграции в НАТО, заявил эксперт
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРБезопасностьПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала