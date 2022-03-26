https://ria.ru/20220326/oborona-1780205477.html

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ - РИА Новости, 26.03.2022

Минобороны показало уничтожение вертолетами Ка-52 командного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T09:29

2022-03-26T09:29

2022-03-26T12:39

обострение ситуации в днр и лнр

безопасность

признание днр и лнр в россии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780220762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1936e63656647f575c0bae6020baf49f.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России.Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь". Удар наносился с режима висения без входа в зону поражения украинской ПВО. Объекты уничтожены с расстояния свыше семи тысяч метров.Российская армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции на Украине выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС России развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон конфликта.

https://ria.ru/20220326/integratsiya-1780197105.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение командного пункта ВСУ вертолетами Ка-52. Видео Минобороны России Минобороны России опубликовало кадры уничтожения командного пункта украинских войск ударом управляемых ракет вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России. Отмечается, что вертолеты, обеспечивая огневую поддержку наступающим войскам, ударили по командному пункту противника противотанковой управляемой ракетой комплекса "Вихрь". 2022-03-26T09:29 true PT0M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

безопасность, признание днр и лнр в россии, в мире