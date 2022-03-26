https://ria.ru/20220326/nyu-york-1780243227.html

"Очень тяжело". Жителей Нью-Йорка шокировали цены в продуктовых магазинах

"Очень тяжело". Жителей Нью-Йорка шокировали цены в продуктовых магазинах - РИА Новости, 26.03.2022

"Очень тяжело". Жителей Нью-Йорка шокировали цены в продуктовых магазинах

Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания. Корреспонденты телеканала RT поговорили с покупателями одного из... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T15:53

2022-03-26T15:53

2022-03-26T19:29

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сша

нью-йорк

джо байден

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания. Корреспонденты телеканала RT поговорили с покупателями одного из крупных продовольственных магазинов."Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко. Это очень тяжело. Надеюсь в скором времени все закончится", — рассказала журналистам местная жительница.Другой покупатель при этом отметил, что раньше магазин славился хорошими продуктами по средней цене, но в последнее время здесь стало слишком дорого.По словам ньюйоркцев, ситуация с ценами на продукты питания их очень тревожит."Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит. Цену санкций платит не только Россия, но и другие страны, добавил он.Россия начала 24 февраля военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ западные страны объявили о масштабных санкциях против Москвы, в первую очередь в банковском секторе и поставках высокотехнологичной продукции. Некоторые бренды объявили о прекращении работы в стране.В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.

https://ria.ru/20220326/golod-1780125742.html

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780240286.html

https://ria.ru/20220324/zapad-1779915880.html

сша

нью-йорк

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, нью-йорк, джо байден