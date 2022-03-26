15:53 26.03.2022 (обновлено: 19:29 26.03.2022)
"Очень тяжело". Жителей Нью-Йорка шокировали цены в продуктовых магазинах
Жители Нью-Йорка рассказали RT о подорожании продуктов из-за ситуации вокруг Украины
Прохожие на улице Бродвей в Нью-Йорке
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Жители города Нью-Йорк столкнулись с беспрецедентно высоким ростом цен на продукты питания. Корреспонденты телеканала RT поговорили с покупателями одного из крупных продовольственных магазинов.
"Дела не очень. Людям с ограниченным бюджетом приходится нелегко. Это очень тяжело. Надеюсь в скором времени все закончится", — рассказала журналистам местная жительница.
Другой покупатель при этом отметил, что раньше магазин славился хорошими продуктами по средней цене, но в последнее время здесь стало слишком дорого.
По словам ньюйоркцев, ситуация с ценами на продукты питания их очень тревожит.
"Что поделать, кушать-то все равно надо, а за еду надо платить", — поделились горожане.
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В четверг президент США Джо Байден заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что введенные против России санкции могут спровоцировать глобальный дефицит. Цену санкций платит не только Россия, но и другие страны, добавил он.
В Кремле назвали эти меры экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке. Как заявил ранее премьер-министр Михаил Мишустин, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
Президент Владимир Путин накануне подписал указ, расширяющий полномочия региональных властей в социально-экономической сфере. Документ также обязывает их повысить социальные выплаты, обеспечить адресную поддержку граждан, обеспечивать стабильность цен на товары первой необходимости, контролировать ситуацию на рынке труда и снизить административные барьеры для частного бизнеса. Также президент анонсировал увеличение пенсий, прожиточного минимума и зарплат для бюджетников.
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