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Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть - РИА Новости, 26.03.2022
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:29
2022-03-26T17:29
2022-03-26T17:29
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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum."Нынешние высокие цены на нефть - это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу", - сказал он.Аль-Кааби отметил, что в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями, к которыми сами власти этих стран относятся потребительски и обращаются только в случае необходимости, как это происходит сейчас.
https://ria.ru/20220324/neft-1779878154.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, европа, азия, катар
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
Катарский министр аль-Кааби объяснил рост цен на нефть отсутствием инвестиций в отрасль