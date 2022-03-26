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Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть - РИА Новости, 26.03.2022
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Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть - РИА Новости, 26.03.2022
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть
Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:29
2022-03-26T17:29
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
цены на нефть
европа
азия
катар
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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum."Нынешние высокие цены на нефть - это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу", - сказал он.Аль-Кааби отметил, что в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями, к которыми сами власти этих стран относятся потребительски и обращаются только в случае необходимости, как это происходит сейчас.
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экономика, цены на нефть, европа, азия, катар
17:29 26.03.2022
 
Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть

Катарский министр аль-Кааби объяснил рост цен на нефть отсутствием инвестиций в отрасль

© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти в Северной Дакоте, США
Добыча нефти в Северной Дакоте, США - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти в Северной Дакоте, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum.
"Нынешние высокие цены на нефть - это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу", - сказал он.
Аль-Кааби отметил, что в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями, к которыми сами власти этих стран относятся потребительски и обращаются только в случае необходимости, как это происходит сейчас.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:59
Западные трейдеры предрекли нефть по 200 долларов за баррель
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаЦены на нефтьЕвропаАзияКатар
 
 
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