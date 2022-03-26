https://ria.ru/20220326/neft-1780252268.html

Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть

Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть - РИА Новости, 26.03.2022

Глава Минэнерго Катара объяснил высокие цены на нефть

Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T17:29

2022-03-26T17:29

2022-03-26T17:29

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

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катар

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ДОХА, 26 мар - РИА Новости. Высокие цены на нефть вызваны не только конфликтом на Украине, но и долгим отсутствием инвестиций в нефтяной сектор, заявил в субботу госминистр энергетики Катара Саад аль-Кааби, выступая на международной конференции Doha forum."Нынешние высокие цены на нефть - это во многом результат пятилетнего лет отсутствия инвестиций в нефтегазовую сферу", - сказал он.Аль-Кааби отметил, что в Европе в отличие от Азии производителям нефти приходится иметь дело с частными компаниями, к которыми сами власти этих стран относятся потребительски и обращаются только в случае необходимости, как это происходит сейчас.

https://ria.ru/20220324/neft-1779878154.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, европа, азия, катар