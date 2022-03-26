https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

В Китае выступили с предупреждением к НАТО

В Китае ответили на претензии НАТО по России и Украине - РИА Новости, 26.03.2022

В Китае выступили с предупреждением к НАТО

В Китае негативно отреагировали на заявления западных политиков на саммите НАТО в Брюсселе о беспокойстве по поводу поддержки Пекином Москвы. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:41

2022-03-26T14:41

2022-03-26T14:41

в мире

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В Китае негативно отреагировали на заявления западных политиков на саммите НАТО в Брюсселе о беспокойстве по поводу поддержки Пекином Москвы."Какое право имеет НАТО, главная движущая сила украинского кризиса, указывать пальцем на Китай, который все это время призывал к миру и переговорам?" — пишет издание "Хуаньцю шибао".Авторы указывают, что китайская позиция по событиям на Украине вполне ясна и основана на международном праве и Уставе ООН, а вот действия НАТО по поставкам вооружений Киеву расходятся со словами о мире.Альянсу постоянно требуется соперник для поддержания жизнедеятельности, и после России таким раздражителем станет Китай, однако это приведет лишь к агонии организации, говорится в материале."Попытка получить продлевающий жизнь эликсир, муссируя вопрос Китая, является бредовым сном, спровоцированным высокой температурой и предсмертными судорогами", — отмечают авторы.Ранее в западных СМИ высказывались предположения, что Россия запрашивала у Китая различные формы поддержки. Пекин решительно отверг подобные заявления.Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220319/kitay-1778951258.html

https://ria.ru/20220318/politika-1778717169.html

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Максим Зубков

в мире, владимир путин, россия, луганская народная республика, киев, госдума рф, оон, нато