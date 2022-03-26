https://ria.ru/20220326/nalogi-1780212979.html

Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР

Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР - РИА Новости, 26.03.2022

Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР)... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:30

2022-03-26T10:30

2022-03-26T10:30

россия

экономика

владивосток

калининград

владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, которые смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них. При этом налоговые условия для МХК улучшаются.Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022, а не до 1 января 2018 года, как раньше. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций, разрешая изменения в его составе в пределах 25%. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.До 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным МХК доходам. Но это будет возможно лишь при соблюдении ряда условий - например, одно их них предполагает, что офис такой компании в САР должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у МХК будет офисное помещение такой площадью на территории Владивостока или Калининграда соответственно.Не будет облагаться налогом имущество международной компании, которое расположено за пределами РФ и используется при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие - такие проекты осуществляются в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных или иных соглашений на условиях риска.Закон предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль в отношении доходов от операций по акциям для МХК, редомициляция которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Документ также устанавливает госпошлины за госрегистрацию МХК в порядке редомициляции и за ежегодное подтверждение ее статуса в размере 150 тысяч рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.

https://ria.ru/20220323/avtomobili-1779727560.html

https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, владивосток, калининград, владимир путин