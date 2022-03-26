https://ria.ru/20220326/nalogi-1780212979.html
Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР
Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР - РИА Новости, 26.03.2022
Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР)... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:30
2022-03-26T10:30
2022-03-26T10:30
россия
экономика
владивосток
калининград
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_49e130340831aaa78ce03627eb5ee7a7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, которые смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них. При этом налоговые условия для МХК улучшаются.Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022, а не до 1 января 2018 года, как раньше. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций, разрешая изменения в его составе в пределах 25%. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.До 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным МХК доходам. Но это будет возможно лишь при соблюдении ряда условий - например, одно их них предполагает, что офис такой компании в САР должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у МХК будет офисное помещение такой площадью на территории Владивостока или Калининграда соответственно.Не будет облагаться налогом имущество международной компании, которое расположено за пределами РФ и используется при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие - такие проекты осуществляются в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных или иных соглашений на условиях риска.Закон предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль в отношении доходов от операций по акциям для МХК, редомициляция которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Документ также устанавливает госпошлины за госрегистрацию МХК в порядке редомициляции и за ежегодное подтверждение ее статуса в размере 150 тысяч рублей.Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.
https://ria.ru/20220323/avtomobili-1779727560.html
https://ria.ru/20220302/nalog-1776046244.html
россия
владивосток
калининград
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_370e079a86192cece0409502f976cc38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владивосток, калининград, владимир путин
Путин подписал закон о налоговых стимулах для перевода бизнеса в САР
Путин подписал закон о налоговых стимулах для повышения привлекательности САР
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал
закон, предусматривающий налоговые стимулы для повышения привлекательности специальных административных районов (САР) России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Налоговый кодекс, которые смягчают критерии для организаций, желающих получить статус международной холдинговой копании (МХК), необходимый для получения резидентства в САР, а следовательно, и льгот в них. При этом налоговые условия для МХК улучшаются.
Статус МХК смогут приобретать организации, созданные до 1 марта 2022, а не до 1 января 2018 года, как раньше. При этом смягчается требование к неизменности состава контролирующих лиц таких организаций, разрешая изменения в его составе в пределах 25%. Это позволит расширить круг лиц, которые могут приобрести статус МХК.
До 2036 года для МХК устанавливается пониженная ставка налога на прибыль по доходам в виде дивидендов, процентов и роялти: 5% по полученным и 10% по выплаченным МХК доходам. Но это будет возможно лишь при соблюдении ряда условий - например, одно их них предполагает, что офис такой компании в САР должен иметь площадь не менее 50 квадратных метров. Однако до конца 2025 года это условие будет считаться выполненным, если у МХК будет офисное помещение такой площадью на территории Владивостока
или Калининграда
соответственно.
Не будет облагаться налогом имущество международной компании, которое расположено за пределами РФ
и используется при реализации проектов по геологическому изучению, разведке, добыче полезных ископаемых и выполнении иных работ, предусмотренных этими проектами. Условие - такие проекты осуществляются в рамках соглашений о разделе продукции, концессионных, лицензионных или иных соглашений на условиях риска.
Закон предусматривает применение нулевой ставки налога на прибыль в отношении доходов от операций по акциям для МХК, редомициляция которых сопровождалась реорганизацией из-за введенных ограничений. Документ также устанавливает госпошлины за госрегистрацию МХК в порядке редомициляции и за ежегодное подтверждение ее статуса в размере 150 тысяч рублей.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, которые начнут действовать позже.