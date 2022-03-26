https://ria.ru/20220326/nagrady-1780220895.html

Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества

Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества - РИА Новости, 26.03.2022

Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества

Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали "За Отвагу", сообщили в РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T11:50

2022-03-26T11:50

2022-03-26T11:50

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

юнус-бек евкуров

владимир путин

александр фомин

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали "За Отвагу", сообщили в субботу в Минобороны РФ.Отмечается, что замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил 9 Орденов Мужества.Также в субботу в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко другой замминистра Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства и вручил им 2 медали "За Отвагу" и 6 Орденов Мужества.После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220321/gadzhimagomedov-1779280644.html

https://ria.ru/20220314/muzhestvo-1778113933.html

россия

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), юнус-бек евкуров, владимир путин, александр фомин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина