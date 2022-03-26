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Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества - РИА Новости, 26.03.2022
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Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества
Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества - РИА Новости, 26.03.2022
Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества
Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали "За Отвагу", сообщили в РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T11:50
2022-03-26T11:50
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
юнус-бек евкуров
владимир путин
александр фомин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали "За Отвагу", сообщили в субботу в Минобороны РФ.Отмечается, что замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил 9 Орденов Мужества.Также в субботу в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко другой замминистра Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства и вручил им 2 медали "За Отвагу" и 6 Орденов Мужества.После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220321/gadzhimagomedov-1779280644.html
https://ria.ru/20220314/muzhestvo-1778113933.html
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россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), юнус-бек евкуров, владимир путин, александр фомин, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
11:50 26.03.2022
 
Военным, отличившимся в спецоперации на Украине, вручили Ордена Мужества

Отличившимся в спецоперации военным вручили Ордена Мужества и медали "За Отвагу"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российским военнослужащим, отличившимся при проведении специальной военной операции на Украине, вручили 15 Орденов Мужества и две медали "За Отвагу", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
Отмечается, что замминистра обороны Александр Фомин в филиале 3-го центрального военного клинического госпиталя имени А.А. Вишневского вручил 9 Орденов Мужества.
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Также в субботу в Главном военном клиническом госпитале имени Бурденко другой замминистра Юнус-Бек Евкуров наградил еще 8 военнослужащих ведомства и вручил им 2 медали "За Отвагу" и 6 Орденов Мужества.
После выписки военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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РоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Юнус-Бек ЕвкуровВладимир ПутинАлександр ФоминДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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