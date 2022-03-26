Россия должна надеяться на саму себя, заявил Медведев
Медведев о санкциях: у России нет надежды ни на кого, мы вынуждены решать задачи сами
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия в период введенных западных санкций не может ни на кого надеяться, властям страны необходимо самим решать задачи по развитию промышленности и других сфер, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.
"Я надеюсь, что и в этой ситуации коллеги из правительства смогут найти адекватные решения, для того чтобы подстегнуть развитие отечественной промышленности, в том числе авиастроения, автомобилестроения и весьма важных для нас сфер микроэлектроники, IT-технологий. Нам эти задачи все равно придётся решать. Сейчас будет решать труднее, но, с другой стороны, у нас нет надежды ни на кого. В этом случае мы вынуждены будем сами решить эти задачи", — сказал Медведев.
Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.