https://ria.ru/20220326/nadezhda-1780195919.html

Россия должна надеяться на саму себя, заявил Медведев

Россия должна надеяться на саму себя, заявил Медведев - РИА Новости, 26.03.2022

Россия должна надеяться на саму себя, заявил Медведев

Россия в период введенных западных санкций не может ни на кого надеяться, властям страны необходимо самим решать задачи по развитию промышленности и других... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T06:03

2022-03-26T06:03

2022-03-26T06:03

дмитрий песков

владимир путин

россия

украина

сша

евросоюз

в мире

дмитрий медведев

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Россия в период введенных западных санкций не может ни на кого надеяться, властям страны необходимо самим решать задачи по развитию промышленности и других сфер, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости и RT.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220326/sanktsii-1780193677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

дмитрий песков, владимир путин, россия, украина, сша, евросоюз, в мире, дмитрий медведев