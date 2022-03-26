https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве - РИА Новости, 26.03.2022

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве

Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:40

2022-03-26T20:40

2022-03-26T20:40

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 3.30 в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрел, в районе 12 дома по Малой Грузинской улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибившими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.Проводится проверка.

https://radiosputnik.ria.ru/20211226/draka-1765559361.html

москва

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

происшествия, москва