https://ria.ru/20220326/moskva-1780272109.html
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:40
2022-03-26T20:40
2022-03-26T20:40
происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 3.30 в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрел, в районе 12 дома по Малой Грузинской улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибившими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.Проводится проверка.
https://radiosputnik.ria.ru/20211226/draka-1765559361.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве на Малой Грузинской улице
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 3.30 в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрел, в районе 12 дома по Малой Грузинской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибившими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.