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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
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Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве - РИА Новости, 26.03.2022
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве
Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:40
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происшествия
москва
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."В 3.30 в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрел, в районе 12 дома по Малой Грузинской улице", - сказал собеседник агентства.По его словам, прибившими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.Проводится проверка.
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происшествия, москва
20:40 26.03.2022
 
Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве

Полиция устанавливает обстоятельства стрельбы в Москве на Малой Грузинской улице

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Неизвестные в Москве в пятницу, предположительно, устроили стрельбу, их ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"В 3.30 в полицию поступило сообщение о звуках, похожих на выстрел, в районе 12 дома по Малой Грузинской улице", - сказал собеседник агентства.
По его словам, прибившими на место сотрудниками полиции факт противоправных действий не зафиксирован.
Проводится проверка.
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