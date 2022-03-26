https://ria.ru/20220326/moskva-1780252006.html
МЧС предупредило жителей Москвы и области об ухудшении погоды
МЧС предупредило жителей Москвы и области об ухудшении погоды - РИА Новости, 26.03.2022
МЧС предупредило жителей Москвы и области об ухудшении погоды
Спасатели предупредили жителей Москвы и области о ветре до 25 м/с, снеге, метели и гололедице в ближайшие сутки. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T17:25
2022-03-26T17:25
2022-03-26T17:25
москва
россия
погода
общество
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Спасатели предупредили жителей Москвы и области о ветре до 25 м/с, снеге, метели и гололедице в ближайшие сутки."По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 00 часов до 08 часов 27 марта в городе Москве ожидается сохранение северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. После 08 часов с сохранением до 18 часов 27 марта ожидается усиление порывов ветра до 25 м/с. Осадки в виде снега, метель, на дорогах гололедица", - сообщили РИА Новости в МЧС Москвы.Отмечается, что в связи с опасными метеорологическими явлениями ГУ МЧС России по Москве рекомендует значительно снизить скорость движения при управлении автомобилем в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Рекомендуется также избегать внезапных маневров, обгонов и перестроений. Москвичам также советуют парковать автомобиль вдали от деревьев, а пешеходам - обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.Аналогичный прогноз опубликовал и подмосковный главк МЧС.
https://ria.ru/20220326/pogoda-1780236637.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, погода, общество, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило жителей Москвы и области об ухудшении погоды
МЧС предупредило жителей Москвы и области о ветре до 25 м/с, снеге, метели и гололедице