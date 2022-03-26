https://ria.ru/20220326/moskva-1780227525.html

Собянин предупредил москвичей о непогоде

Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 26.03.2022

Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T12:51

2022-03-26T12:51

2022-03-26T12:51

общество

москва

погода

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773492475_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_ca30ecaed52bb0fb82c02aa761bd6a57.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице."В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны",- говорится в Telegram-канале мэра.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, москва, погода, сергей собянин