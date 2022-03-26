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Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 26.03.2022
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Собянин предупредил москвичей о непогоде
Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 26.03.2022
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:51
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общество
москва
погода
сергей собянин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице."В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны",- говорится в Telegram-канале мэра.
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общество, москва, погода, сергей собянин
12:51 26.03.2022
 
Собянин предупредил москвичей о непогоде

Мэр Москвы Собянин предупредил горожан о непогоде и попросил быть осторожными на улице

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с температурой на здании Центрального Телеграфа в Москве
Электронное табло с температурой на здании Центрального Телеграфа в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Электронное табло с температурой на здании Центрального Телеграфа в Москве
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице.
"В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны",- говорится в Telegram-канале мэра.
 
ОбществоМоскваПогодаСергей Собянин
 
 
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