https://ria.ru/20220326/moskva-1780227525.html
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Собянин предупредил москвичей о непогоде - РИА Новости, 26.03.2022
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T12:51
2022-03-26T12:51
2022-03-26T12:51
общество
москва
погода
сергей собянин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил жителей столицы об ухудшении погоды, которое продлится до вторника, и попросил быть осторожными на улице."В ближайшие дни, с сегодняшнего дня и до вторника, ожидаем в Москве значительное ухудшение погоды. Дождь, снег, сильный ветер. Берегите себя, будьте осторожны",- говорится в Telegram-канале мэра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода, сергей собянин
Собянин предупредил москвичей о непогоде
Мэр Москвы Собянин предупредил горожан о непогоде и попросил быть осторожными на улице