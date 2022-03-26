https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам - РИА Новости, 26.03.2022
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам
Публикации в социальных сетях нередко помогают мошенникам подобрать "ключ" к будущей жертве. Какую информацию не стоит выкладывать на всеобщее обозрение,... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T02:25
2022-03-26T02:25
2022-03-26T02:29
общество
россия
мошенничество
григорий пащенко
кибермосква
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Публикации в социальных сетях нередко помогают мошенникам подобрать "ключ" к будущей жертве. Какую информацию не стоит выкладывать на всеобщее обозрение, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Манипулировать людьми и обманывать их, используя методы социальной инженерии, мошенникам помогает предварительный сбор сведений об увлечениях, поездках, привычках и предпочтениях потенциальных жертв, отметил он.Злоумышленникам легко подобрать "ключ" к человеку, разместившему в интернете снимки каких-либо документов, продолжил он."Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое —создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф", — уточнил Пащенко.Много полезной для себя информации мошенники могут получить, изучив фотографии авиабилетов или загранпаспорта, считает он."По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — предупредил эксперт.А если вы делитесь впечатлениями об отдыхе, все еще находясь на курорте, то ваша публикация может заинтересовать не только аферистов, но и квартирных воров, добавил он.Фотографиям детей мошенники находят особое применение.Эксперт рекомендует пользователям соцсетей закрывать свои аккаунты и предоставлять доступ к ним только друзьям.
https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, мошенничество, григорий пащенко, кибермосква
02:25 26.03.2022 (обновлено: 02:29 26.03.2022)
Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам
Руководитель "КиберМосквы" Пащенко: соцсети помогают мошенникам обманывать россиян
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости.
Публикации в социальных сетях нередко помогают мошенникам подобрать "ключ" к будущей жертве. Какую информацию не стоит выкладывать на всеобщее обозрение, рассказал в интервью радио Sputnik
руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.
Манипулировать людьми и обманывать их, используя методы социальной инженерии, мошенникам помогает предварительный сбор сведений об увлечениях, поездках, привычках и предпочтениях потенциальных жертв, отметил он.
"Вы выложили фотографию с лошадью — вам может написать мошенник и предложить покататься на лошади в два раза дешевле, и вы перейдете на фишинговый сайт. Вы рассказали, что любите ходить в кафе и рестораны, — вам придет фейковое предложение купить бонусную карту со скидкой 50 процентов", — привел примеры Пащенко.
Злоумышленникам легко подобрать "ключ" к человеку, разместившему в интернете снимки каких-либо документов, продолжил он.
"Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое —создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф", — уточнил Пащенко
.
Много полезной для себя информации мошенники могут получить, изучив фотографии авиабилетов или загранпаспорта, считает он.
"По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — предупредил эксперт.
А если вы делитесь впечатлениями об отдыхе, все еще находясь на курорте, то ваша публикация может заинтересовать не только аферистов, но и квартирных воров, добавил он.
Фотографиям детей мошенники находят особое применение.
"Сейчас идет особая охота злоумышленников за фотографиями с детьми, потому что их затем выставляют на разных ресурсах и собирают под них деньги, утверждая, что ребенок болен", — объяснил Пащенко.
Эксперт рекомендует пользователям соцсетей закрывать свои аккаунты и предоставлять доступ к ним только друзьям.