https://ria.ru/20220326/moshenniki-1780186979.html

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам - РИА Новости, 26.03.2022

Эксперт рассказал, как мошенники подбирают "ключи" к россиянам

Публикации в социальных сетях нередко помогают мошенникам подобрать "ключ" к будущей жертве. Какую информацию не стоит выкладывать на всеобщее обозрение,... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T02:25

2022-03-26T02:25

2022-03-26T02:29

общество

россия

мошенничество

григорий пащенко

кибермосква

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Публикации в социальных сетях нередко помогают мошенникам подобрать "ключ" к будущей жертве. Какую информацию не стоит выкладывать на всеобщее обозрение, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко.Манипулировать людьми и обманывать их, используя методы социальной инженерии, мошенникам помогает предварительный сбор сведений об увлечениях, поездках, привычках и предпочтениях потенциальных жертв, отметил он.Злоумышленникам легко подобрать "ключ" к человеку, разместившему в интернете снимки каких-либо документов, продолжил он."Молодые водители, особенно девушки, получив права, тут же начинают делать их фотографии на фоне автомобилей либо на фоне цветов. Злоумышленники могут этим воспользоваться: самое простое —создать клон таких же прав. Или позвонить и представиться инспектором ГИБДД, который увидел нарушение и просит оплатить штраф", — уточнил Пащенко.Много полезной для себя информации мошенники могут получить, изучив фотографии авиабилетов или загранпаспорта, считает он."По фотографии загранпаспорта, авиабилетов, посадочных талонов можно понять, когда и куда вы улетали, где вы были, и уже будет готов комплект психологических инструментов, ключей, с которыми можно вас атаковать", — предупредил эксперт.А если вы делитесь впечатлениями об отдыхе, все еще находясь на курорте, то ваша публикация может заинтересовать не только аферистов, но и квартирных воров, добавил он.Фотографиям детей мошенники находят особое применение.Эксперт рекомендует пользователям соцсетей закрывать свои аккаунты и предоставлять доступ к ним только друзьям.

https://ria.ru/20220318/moshenniki-1778758105.html

https://ria.ru/20220316/karta-1778368889.html

https://ria.ru/20220303/dolgi-1776166186.html

россия

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Григорий Ивашкин

Григорий Ивашкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Григорий Ивашкин

общество, россия, мошенничество, григорий пащенко, кибермосква