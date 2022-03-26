https://ria.ru/20220326/miny-1780278706.html

Минобороны: украинские морские мины через четыре дня достигнут Румынии

Минобороны: украинские морские мины через четыре дня достигнут Румынии - РИА Новости, 26.03.2022

Минобороны: украинские морские мины через четыре дня достигнут Румынии

Дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток, сообщил в субботу на брифинге начальник РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T21:42

2022-03-26T21:42

2022-03-26T22:05

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дрейфующие украинские мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток, сообщил в субботу на брифинге начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев."Дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии – через десять суток", - сказал Мизинцев.По его словам, при ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать дрейфующие мины после сообщения ФСБ России, сообщила ранее газета Hürriyet. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

https://ria.ru/20220326/miny-1780277839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, россия, украина, одесса, вооруженные силы рф