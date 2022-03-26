https://ria.ru/20220326/minoborony-1780229368.html

Минобороны опровергло сообщения о вызове россиян в запасе в военкоматы

Минобороны опровергло сообщения о вызове россиян в запасе в военкоматы - РИА Новости, 26.03.2022

Минобороны опровергло сообщения о вызове россиян в запасе в военкоматы

Военкоматы не вызывали россиян, пребывающих в запасе, у Минобороны таких планов нет, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T13:12

2022-03-26T13:12

2022-03-26T14:37

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

украина

в мире

игорь конашенков

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Военкоматы не вызывали россиян, пребывающих в запасе, у Минобороны таких планов нет, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков."Все подобные фальшивые звонки осуществляются с территории Украины, абсолютно не соответствуют действительности и являются провокацией украинских спецслужб", — сказал он.Представитель ведомства уточнил, что в последние дни многим российским мужчинам поступали фейковые телефонные звонки, в которых робот-автоответчик сообщал о необходимости явиться в военный комиссариат.Ранее Минобороны также сообщило о "нескольких фактах присутствия военнослужащих срочной службы в частях ВС, участвующих в специальной военной операции". Проверку ведет Главная военная прокуратура. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства ее результатов пока не получал.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220326/spetsoperatsiya-1780212269.html

https://ria.ru/20220325/zakon-1780177199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, украина, в мире, игорь конашенков