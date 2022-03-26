https://ria.ru/20220326/mina-1780271853.html

В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ

В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022

В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ

В Босфорском проливе обнаружили вторую мину, сообщил телеканал Т24. РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T20:39

2022-03-26T20:39

2022-03-26T21:25

в мире

вмс турции

россия

украина

турция

босфор

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

минобороны турции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg

АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. В Босфорском проливе обнаружили вторую мину, сообщил телеканал Т24.Такой же боеприпас заметили у входа в пролив ранее. Минобороны Турции провело переговоры с Москвой и Киевом по этому вопросу. Босфор закрыли для прохода судов, позже движение возобновилось."Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе", — передал телеканал.ФСБ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили что часть из них будут дрейфовать в сторону проливов и Средиземного моря из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать подобные боеприпасы. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.

https://ria.ru/20220324/erdogan-1779962118.html

https://ria.ru/20220326/ukraina-1780251589.html

россия

украина

турция

босфор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, вмс турции, россия, украина, турция, босфор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минобороны турции