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В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022
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В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ
В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.03.2022
В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ
В Босфорском проливе обнаружили вторую мину, сообщил телеканал Т24. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T20:39
2022-03-26T21:25
в мире
вмс турции
россия
украина
турция
босфор
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
минобороны турции
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. В Босфорском проливе обнаружили вторую мину, сообщил телеканал Т24.Такой же боеприпас заметили у входа в пролив ранее. Минобороны Турции провело переговоры с Москвой и Киевом по этому вопросу. Босфор закрыли для прохода судов, позже движение возобновилось."Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе", — передал телеканал.ФСБ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили что часть из них будут дрейфовать в сторону проливов и Средиземного моря из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать подобные боеприпасы. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220324/erdogan-1779962118.html
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780251589.html
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в мире, вмс турции, россия, украина, турция, босфор, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), минобороны турции
20:39 26.03.2022 (обновлено: 21:25 26.03.2022)
 
В Босфоре нашли вторую мину, сообщили СМИ

Турецкая газета Dünya сообщает, что в проливе Босфор нашли вторую мину

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле
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АНКАРА, 26 мар – РИА Новости. В Босфорском проливе обнаружили вторую мину, сообщил телеканал Т24.
Такой же боеприпас заметили у входа в пролив ранее. Минобороны Турции провело переговоры с Москвой и Киевом по этому вопросу. Босфор закрыли для прохода судов, позже движение возобновилось.
"Объект, предположительно, мина, обнаружен в Босфоре во второй раз. Подводные защитные команды ВС Турции (SAS) приступили к работе в этом районе", — передал телеканал.
ФСБ ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В ведомстве не исключили что часть из них будут дрейфовать в сторону проливов и Средиземного моря из-за течения. ВМС Турции попросили корабли отслеживать подобные боеприпасы. В свою очередь президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что минобороны страны принимает необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 23:14
Эрдоган заявил, что продолжит переговоры с Путиным и Зеленским
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса С-400 Триумф - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 17:20
Глава МИД Турции заявил, что передача С-400 Украине не стоит в повестке дня
 
В миреВМС ТурцииРоссияУкраинаТурцияБосфорФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Минобороны Турции
 
 
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