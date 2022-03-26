Рейтинг@Mail.ru
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/mid-1780236938.html
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств - РИА Новости, 26.03.2022
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств
Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T14:43
2022-03-26T15:08
сша
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
вашингтон (город)
мария захарова
джон салливан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства в субботу."Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом", - говорится в комментарии Захаровой."Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - подчеркнула она.В МИД РФ призывают Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.Ранее Захарова прокомментировала высказывание посла США в Москве Джона Салливана, который заявил, что "русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения". Он отметил, что это случится, "не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет". Салливан сказал, что надеется до этого дожить. Захарова отметила, что "жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами".
https://ria.ru/20220326/prestupleniya-1780195173.html
сша
россия
вашингтон (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (город), мария захарова, джон салливан
14:43 26.03.2022 (обновлено: 15:08 26.03.2022)
 
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств

МИД: Россия не уходит от диалога с США по теме диппредставительств и готова договариваться

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в фотобанк
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства в субботу.
"Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом", - говорится в комментарии Захаровой.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
Вчера, 05:21
США не пытаются пресечь военные преступления, заявил Антонов
"Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - подчеркнула она.
В МИД РФ призывают Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.
Ранее Захарова прокомментировала высказывание посла США в Москве Джона Салливана, который заявил, что "русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения". Он отметил, что это случится, "не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет". Салливан сказал, что надеется до этого дожить. Захарова отметила, что "жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами".
 
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреВашингтон (город)Мария ЗахароваДжон Салливан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала