https://ria.ru/20220326/mid-1780236938.html

МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств

МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств - РИА Новости, 26.03.2022

МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств

Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T14:43

2022-03-26T14:43

2022-03-26T15:08

сша

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

вашингтон (город)

мария захарова

джон салливан

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства в субботу."Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом", - говорится в комментарии Захаровой."Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - подчеркнула она.В МИД РФ призывают Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.Ранее Захарова прокомментировала высказывание посла США в Москве Джона Салливана, который заявил, что "русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения". Он отметил, что это случится, "не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет". Салливан сказал, что надеется до этого дожить. Захарова отметила, что "жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами".

https://ria.ru/20220326/prestupleniya-1780195173.html

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вашингтон (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, вашингтон (город), мария захарова, джон салливан