14:43 26.03.2022 (обновлено: 15:08 26.03.2022)
МИД: Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств
МИД: Россия не уходит от диалога с США по теме диппредставительств и готова договариваться
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Москва не уходит от диалога с Вашингтоном по теме диппредставительств и готова договариваться на равных, однако США делают все, чтобы еще больше осложнить работу российских загранучреждений, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства в субботу.
"Мы не уходим от диалога и готовы договариваться, но строго "на равных", при условии встречного движения, признаки которого в Вашингтоне не просматриваются даже под увеличительным стеклом", - говорится в комментарии Захаровой.
"Наоборот, под лицемерные рассуждения о необходимости сохранить дипломатическое присутствие американская сторона делает все, чтобы еще больше осложнить функционирование российских загранучреждений в США", - подчеркнула она.
В МИД РФ призывают Вашингтон задуматься о последствиях таких действий.
Ранее Захарова прокомментировала высказывание посла США в Москве Джона Салливана, который заявил, что "русские и американцы возобновят нормальные взаимоотношения". Он отметил, что это случится, "не в этом году, может быть, не в следующем, но это произойдет". Салливан сказал, что надеется до этого дожить. Захарова отметила, что "жаль, не рассказал, что это именно его страна разрушила связи между нашими народами".