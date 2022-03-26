https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html

Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград

Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022

Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос о принадлежности... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T10:50

2022-03-26T10:50

2022-03-26T14:42

вальдемар скшипчак

калининградская область

польша

ссср

в мире

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МОСКВА, 26 марта — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос о принадлежности Калининградской области России.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.

https://ria.ru/20220325/vizy-1780179393.html

калининградская область

польша

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

вальдемар скшипчак, калининградская область, польша, ссср, в мире