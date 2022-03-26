https://ria.ru/20220326/mid-1780214736.html
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград - РИА Новости, 26.03.2022
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос о принадлежности... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T10:50
2022-03-26T10:50
2022-03-26T14:42
вальдемар скшипчак
калининградская область
польша
ссср
в мире
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МОСКВА, 26 марта — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла предложение экс-командира сухопутных войск Польши пересмотреть вопрос о принадлежности Калининградской области России.Ранее экс-командир сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак в беседе с изданием Super Express заявил, что Польша должна поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую с 1945 года "оккупировала Россия".Современная Калининградская область расположена на территории бывшей немецкой провинции Восточной Пруссии. В 1945 году здесь проходили бои Восточно-Прусской операции советских войск. После окончания Второй мировой войны по решению Потсдамской конференции часть Восточной Пруссии (примерно треть) отошла СССР, остальная территория — Польше.
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калининградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вальдемар скшипчак, калининградская область, польша, ссср, в мире
10:50 26.03.2022 (обновлено: 14:42 26.03.2022)
Захарова резко ответила польскому генералу, высказавшемуся про Калининград
Захарова заявила, что польский генерал как поднял вопрос про Калининград, так и снимет