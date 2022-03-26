https://ria.ru/20220326/medvedev-1780245165.html
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости - РИА Новости, 26.03.2022
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.
2022-03-26T16:08
2022-03-26T16:08
2022-03-26T16:08
дмитрий медведев
интервью
русофобия
санкции
украина
природный газ
бизнес
видео
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Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости. Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.
2022-03-26T16:08
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PT77M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, интервью, русофобия, санкции, украина, природный газ, бизнес, видео, видео
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.
2022-03-26T16:08
true
PT77M25S
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.