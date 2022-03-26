https://ria.ru/20220326/medvedev-1780245165.html

Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости

Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости - РИА Новости, 26.03.2022

Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости

"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.

2022-03-26T16:08

2022-03-26T16:08

2022-03-26T16:08

дмитрий медведев

интервью

русофобия

санкции

украина

природный газ

бизнес

видео

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Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.

украина

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости "США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости. Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа. 2022-03-26T16:08 true PT77M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

дмитрий медведев, интервью, русофобия, санкции, украина, природный газ, бизнес, видео, видео