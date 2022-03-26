Рейтинг@Mail.ru
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости - РИА Новости, 26.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220326/medvedev-1780245165.html
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости - РИА Новости, 26.03.2022
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.
2022-03-26T16:08
2022-03-26T16:08
дмитрий медведев
интервью
русофобия
санкции
украина
природный газ
бизнес
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780244886_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c70830707f008984871a9e71ddd966c9.jpg
Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кожухова
Ольга Кожухова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости. Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.
2022-03-26T16:08
true
PT77M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780244886_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a47e472d63e0d7b56185b6eeed250f34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дмитрий медведев, интервью, русофобия, санкции, украина, природный газ, бизнес, видео, видео
Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.
2022-03-26T16:08
true
PT77M25S
16:08 26.03.2022
 

Газ за рубли, русофобия и ядерное оружие: интервью Медведева РИА Новости

Читать ria.ru в
"США больше не являются хозяевами планеты Земля", – заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время большого интервью РИА Новости.
Он дал оценку действиям западных стран в адрес России из-за ситуации на Украине. Высказался о военной спецоперации и отношении к ней россиян. Дмитрий Медведев также затронул тему русофобии и рассказал, сможет ли Европа отказаться от российского газа.
 
Дмитрий МедведевИнтервьюрусофобияСанкцииУкраинаПриродный газБизнесВидео
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала