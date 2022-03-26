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Бойцы ДНР захватили украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780265519.html
Бойцы ДНР захватили украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе
Бойцы ДНР захватили украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе - РИА Новости, 26.03.2022
Бойцы ДНР захватили украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе
Бойцы Донецкой народной республики под Мариуполем захватили украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы "Скиф", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:41
2022-03-26T20:12
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
вооруженные силы рф
украина
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МАРИУПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Бойцы Донецкой народной республики под Мариуполем захватили украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы "Скиф", передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в Мариуполь было много таких ракет, а также советских "Фаготов" и британских NLAW.БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
https://ria.ru/20220326/otvetstvennost-1780162615.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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Корреспондент РИА рассказывает про трофеи бойцов ДНР в окрестностях Мариуполя
Бойцы ДНР взяли в качестве трофеев близ Мариуполя украинский БТР и противотанковый ракетный комплекс "Скиф", передает корреспондент РИА Новости
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в мире, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, вооруженные силы рф, украина
19:41 26.03.2022 (обновлено: 20:12 26.03.2022)
 
Бойцы ДНР захватили украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе

Бойцы ДНР взяли в качестве трофея украинский БТР и ПТРК "Скиф" в Мариуполе

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости. Бойцы Донецкой народной республики под Мариуполем захватили украинский БТР и противотанковые ракетные комплексы "Скиф", передает корреспондент РИА Новости.
"Это трофей. Кумулятивная боевая часть тандемная, для уничтожения бронетехники. Новенький, лазерное наведение", — рассказал РИА Новости один из военнослужащих, показывая ракетный комплекс.
По его словам, в Мариуполь было много таких ракет, а также советских "Фаготов" и британских NLAW.
БТР донецким военным удалось захватить на одном из опорных пунктов. Он был в неисправном состоянии, но его починили, нанесли на борта знаки Z и приняли на вооружение.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС развивают наступление силы ДНР и ЛНР, есть потери со всех сторон. По данным ведомства на 25 марта, за время спецоперации погиб 1351 российский военный, около четырех тысяч ранены. Украинская сторона, как утверждает Генштаб, потеряла 14 тысяч человек.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы РФУкраина
 
 
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