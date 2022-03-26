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Мариуполь возьмут в течение недели, считает военнослужащий ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220326/mariupol-1780263593.html
Мариуполь возьмут в течение недели, считает военнослужащий ДНР
Мариуполь возьмут в течение недели, считает военнослужащий ДНР - РИА Новости, 26.03.2022
Мариуполь возьмут в течение недели, считает военнослужащий ДНР
Мариуполь, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение недели, заявил РИА Новости боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис. РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T19:26
2022-03-26T19:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
александр семенов
украина
ситуация в днр и лнр
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МАРИУПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Мариуполь, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение недели, заявил РИА Новости боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис."Идут тяжелые бои в городе, за сам город. За каждый дом, за каждый этаж, за каждый подъезд. Настроение боевое у ребят. Побеждаем, все будет хорошо", - сказал собеседник агентства."Я не знаю, как пойдут дальше бои, но я думаю, в течение недели город будет взят. Это точно", - добавил он.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220325/natsisty-1779936761.html
https://ria.ru/20220323/natsisty-1779481701.html
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, александр семенов, украина, ситуация в днр и лнр, мариуполь
19:26 26.03.2022
 
Мариуполь возьмут в течение недели, считает военнослужащий ДНР

Военнослужащий ДНР заявил, что Мариуполь возьмут в течение недели

© REUTERS / Alexander ErmochenkoВид на Мариуполь
Вид на Мариуполь - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© REUTERS / Alexander Ermochenko
Вид на Мариуполь
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Мариуполь, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение недели, заявил РИА Новости боец разведроты народной милиции ДНР с позывным Лис.
"Идут тяжелые бои в городе, за сам город. За каждый дом, за каждый этаж, за каждый подъезд. Настроение боевое у ребят. Побеждаем, все будет хорошо", - сказал собеседник агентства.
"Я не знаю, как пойдут дальше бои, но я думаю, в течение недели город будет взят. Это точно", - добавил он.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине. Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. В настоящее время в городе идут бои за освобождение. Среди прочих украинских частей в Мариуполе располагается нацистский полк "Азов", против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело.
Члены националистического батальона Азов в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Западные СМИ: боевики "Азова" — не нацисты. Потому что они не немцы
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 23.03.2022
23 марта, 08:00
Захваченные украинские нацисты могут многое рассказать
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияАлександр СеменовУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМариуполь
 
 
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