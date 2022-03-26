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Из Мариуполя в субботу эвакуировали 183 человека, включая 50 детей - РИА Новости, 26.03.2022
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Из Мариуполя в субботу эвакуировали 183 человека, включая 50 детей
Из Мариуполя в субботу эвакуировали 183 человека, включая 50 детей - РИА Новости, 26.03.2022
Из Мариуполя в субботу эвакуировали 183 человека, включая 50 детей
Более 180 человек, включая 50 детей, эвакуировали в субботу из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб... РИА Новости, 26.03.2022
2022-03-26T16:49
2022-03-26T16:49
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
мариуполь
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
украина
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Более 180 человек, включая 50 детей, эвакуировали в субботу из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В течение дня 26 марта, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Ранее в субботу ведомство сообщало, что в Безыменное за сутки было эвакуировано более 700 человек, в том числе свыше 100 детей.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
https://ria.ru/20220326/ukraina-1780241266.html
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луганская народная республика
мариуполь
россия
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, мариуполь, вооруженные силы рф, россия, владимир путин, украина
16:49 26.03.2022
 
Из Мариуполя в субботу эвакуировали 183 человека, включая 50 детей

Штаб теробороны ДНР: в субботу из Мариуполя эвакуировали 183 человека, включая 50 детей

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Сотрудник МВД ДНР и беженцы из Мариуполя в районе поселка Рыбацкое Мангушского района Донецкой области
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Более 180 человек, включая 50 детей, эвакуировали в субботу из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В течение дня 26 марта, с 08.00 до 16.00, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 183 человека, включая 50 детей", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Ранее в субботу ведомство сообщало, что в Безыменное за сутки было эвакуировано более 700 человек, в том числе свыше 100 детей.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР, но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМариупольВооруженные силы РФРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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