https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780249872.html

Запас лекарств для льготников в Петербурге рассчитан на срок до полугода

Запас лекарств для льготников в Петербурге рассчитан на срок до полугода - РИА Новости, 26.03.2022

Запас лекарств для льготников в Петербурге рассчитан на срок до полугода

Необходимый запас лекарств и медицинских изделий для льготников в Петербурге есть, он рассчитан на срок до шести месяцев, сообщает администрация губернатора... РИА Новости, 26.03.2022

2022-03-26T16:59

2022-03-26T16:59

2022-03-26T16:59

санкт-петербург

александр беглов

санкции в отношении россии

здоровье - общество

общество

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар - РИА Новости. Необходимый запас лекарств и медицинских изделий для льготников в Петербурге есть, он рассчитан на срок до шести месяцев, сообщает администрация губернатора города.Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил в субботу ОАО "Фармбаза". Сюда поставляется весь объем лекарств и медицинских изделий для льготных категорий. Они распределяются в 55 аптек, которые бесплатно отпускают лекарства. В Петербурге их получают порядка 700 тысяч человек.По словам губернатора, здание "Фармбазы" было реконструировано, чтобы в надлежащих условиях хранить препараты и медицинские изделия. "Беглов сообщил, что на Фармбазе есть необходимый запас лекарств и медицинских изделий для льготных категорий граждан. Он рассчитан, по разным наименованиям, на срок до шести месяцев. Лекарства и препараты ежедневно поступают от производителей, а потом распределяются по аптекам", - говорится в сообщении.Беглов добавил, что в Петербурге был повышенный спрос на инсулины, на "Фармбазе" линейка инсулинов для льготных категорий граждан имеется с запасом до шести месяцев. Отмечается, что в этом году из городского бюджета на льготные лекарства выделено более 12 миллиардов рублей, из федерального - почти 3 миллиарда рублей.Сейчас на Фармбазе хранится более 2,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов и медицинских изделий, из них 263 тысячи упаковок – инсулины. Недавно поступила очередная партия инсулинов - 20 тысяч упаковок. Отечественные предприятия сегодня производят 90% таких препаратов, в том числе петербургский "Герофарм", который обладает полным циклом производства инсулина. Сейчас российские производители работают над расширением ассортимента инсулинов.Сейчас в Петербурге 179 тысяч пациентов с сахарным диабетом, из них 41 тысяча получают инсулины. Половина из них, около 20 тысяч человек, получают инсулины производства "Герофарм". При росте потребности предприятие готово в кратчайшие сроки увеличить объемы выпуска инсулинов чтобы обеспечить стопроцентное покрытие отечественного рынка.

https://ria.ru/20220326/lekarstva-1780212092.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220325/apteki-1780041709.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

санкт-петербург, александр беглов, санкции в отношении россии, здоровье - общество, общество, россия